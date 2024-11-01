Sionismo: raíces del supremacismo judío

De mano de Puto Mikel, hablamos de la historia del sionismo, de la amistad que esta ideología colonialista tiene con el antisemitismo, de cómo el supremacismo se encuentra en el proyecto de Israel desde sus inicios, y de los bulos que maneja la propaganda israelí para blanquearse, desde ese antisemitismo hasta el Holocausto.
| etiquetas: sionismo , israel , supremacismo , genocidio
Mikel Herrán es arqueólogo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología del Mundo Árabe e Islámico por la University College London – Catar[4] y Doctor en arqueología[5] por la Universidad de Leicester.[