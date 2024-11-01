edición general
Sionismo: raíces del supremacismo judío

De mano de Puto Mikel, hablamos de la historia del sionismo, de la amistad que esta ideología colonialista tiene con el antisemitismo, de cómo el supremacismo se encuentra en el proyecto de Israel desde sus inicios, y de los bulos que maneja la propaganda israelí para blanquearse, desde ese antisemitismo hasta el Holocausto.

#2 elyari *
Ad Hominem de manual, algo que rebatir de todo lo que se menciona? Curratelo un poco.
#4 sarri
#2 Y ni siquiera es un ad hominem "válido"...

Mikel Herrán es arqueólogo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología del Mundo Árabe e Islámico por la University College London – Catar[4] y Doctor en arqueología[5] por la Universidad de Leicester.[
Mikhail #6 Mikhail
#4 Y más raro aún porque Putomikel es gay, y según los Nazionistas tendría que estar a favor de ellos, que son LGBTIQ+ friendly, y no de los palestinos asesinados.
#7 Poll
#4 Falacia de autoridad de manual :troll:
Free_palestine #3 Free_palestine
Estoy escuchando el podcast y es muy bueno, además también está en vídeo, gracias por el aporte #0 :hug:
#5 sarri
#3 Se dice que el orden de los factores no altera el producto, pero cuándo te enteras de todo lo que pasó antes de empezar la 2a Guerra Mundial o antes siquiera de llegar Hitler al poder... Hay discursos que pierden toda validez.
security_incident #8 security_incident
#5 Estás sugiriendo que el Holocausto Judío no fue un Holocausto por judíos sinó más bien por socialistas?
jdmf #9 jdmf
Hay Crudo, hay meneo
ElBeaver #1 ElBeaver
Más contenido propagandístico, esta vez presentado por un youtuber.
