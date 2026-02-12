·
9
meneos
36
clics
El síndrome del Frente Popular de Judea que explica lo que está pasando con la izquierda española
José Luis Sastre analiza la situación actual de la izquierda
etiquetas:
fremte judaico popular
frente popular de judea
izquierda española
actualidad
17 comentarios
actualidad
#3
JackNorte
La realidad es lo que la camara enfoca , mientras enfoca una cosa no enfoca otras.
Que interes puede haber en enfocar algo conocido sabiendolo continuamente sin nada nuevo que contar.
Siempre hay un interes en contar o en no contar algo. Habria que revisar la historia del pais y que no se ha contado incluso en momentos importantes.
Quienes cuentan las cosas y quienes tienen los medios para hacerlo y sobre todo cuales son sus intereses.
Lo importante los therians
un gran problema.
#4
Druidaferal
Lo que está pasando en España con la izquierda tiene nombres y apellidos y causas.
Llegaron diciéndose los líderes del 15M. Iban a trabajar por 3 salarios mínimos, vivir en sus pisos de siempre y les parecían exagerados los sueldos de euro diputado. Pablo Iglesias decía que eso era asqueroso...
No voy a decir que el feminismo mato a la izquierda, por que cualquiera que se sienta de izquierdas entiende que es una distracción para que no veamos que todo lo que decían, han hecho lo contrario. Mientras que vemos 10 noticias de rubiales, no vemos el chalet de 2000 metros cuadrados en galapar, las dietas viviendo en Madrid, los salarios de ex diputada y eurodiputada, los colegios privados, chofers, coches públicos y un larguísimo etc.
#6
JackNorte
#4
La izquierda debe ser pobre y pelear con los ricos de otras ideologias que tienen medios de comunicacion creando bulos con el poder judicial y la policia mientras desde gobiernos de derechas los persiguen con fondos publicos desde los ministerios
#10
Druidaferal
#6
"La izquierda debe ser pobre y pelear con los ricos"
Espera, si también son ricos, van a pelear contra ellos mismos? No entiendo tu Logic
"otras ideologias que tienen medios de comunicacion creando bulos con el poder judicial"
Dios mio
los jueces malvados que van a pf el psoe, abalos inocente y el único medio debería ser canal Red. Ese es el nivel de tu comentario.
"mientras desde gobiernos de derechas los persiguen con fondos…
» ver todo el comentario
#14
JackNorte
#10
Estas inventando cosas , primero el psoe no es de izquierdas. segundo en tu cabeza pasan muchas cosas no puedo responder a lo que te inventas en tu cabeza sin tener nada ver conmigo. No me contestes con lo que tu piensas que yo pienso , porque esa realidad no existe.
Hay hecho reales suficientes, persecucion politica real. causas judiciales inventadas contra Podemos todas desaparecieron.
Pero claro tu eres como piensas aunque te importe poco la realidad.
Creer que alguien es rico por tener…
» ver todo el comentario
#11
Nasser
#4
Pero te vemos a ti y a otros amigos del Fascio intentando confundir, objetivo: acabar con la izquierda. El chalet de Galapagar es una hipoteca de 500.000 por pagar y la venta del piso de Vallecas heredado por Pablo Iglesias, los salarios de Podemos (no de Sumar) respetaron las tres pagas y lo demás es solo una vergüenza leerte. Salud y republica
#15
Druidaferal
#11
cualquier rico sabe que no debes pagar a tocateja ningún chalet y eso incluye a Irene montero y Pablo Iglesias. Pues sin saber mucho del tema ya que yo no tengo propiedades, se que hasta el tío con más pasta paga a plazos el coche.
Desconozco cuánto dinero entra en esa casa. Ambos tienen salarios vitalicios de ex diputado, Irene montero tiene el de eurodoputada y yo no se si hay salario vitalicio de ex eurodoputado de Pablo iglesias.
Pablo Iglesias tiene locales hosteleros, es dueño de canal Red y no se si sigue siendo profesor.
En el caso de Irene montero la cifra va de los 20.000 a 25.000 pavos al mes.
Lo de "no, no, si tienen hipoteca" no me sirve de nada.
#2
Enero2025
No es el síndrome del frente popular de judea, es el frente judaico popular, DISIDENTES…
#5
TheIpodHuman
#2
¿Que dices? La culpa de toda esta movida la tienen los del Frente Popular del Pueblo Judaico ¡DISIDENTES!
#12
TipejoGuti
#5
#2
hola, soy el Frente Popular del Pueblo Judaico. Como bien sabéis, el frente completo
#5
Dejad de echarme las culpas ¡DISIDENTES!
#9
mariopg
lo que está pasando es que Sumar (Más Madrid), aunque de izquierdas, es el topo del Sistema
#16
Nasser
#9
Alguien con intelecto, menos mal porque no hago más que leer los mismos argumentos contra Podemos de los sumaritas y Ok Diario
#13
harverto
Sólo hay dos izquierdas en España, la que no molesta al PSOE, y el resto.
Tú eliges.
#17
Druidaferal
"Estas inventando cosas , primero el psoe no es de izquierdas."
La, izquierda es lo que a ti cuando te preguntes, des permiso y visto bueno.
#1
CharlesBrowson
mas que sindrome es el refran de no pedir peras al olmo. de donde no hay no se puede sacar
#8
mstk
Si es que donde esté un buen ordeno y mando, un caudillo o el pensamiento único que se quite lo demás.
#7
encurtido
En mi opinión son 2 cosas separadas.
Por una parte esto del frente popular de Judea, es obvio que tenemos varias izquierdas que pese a sus pocas diferencias ideológicas sí les vemos echarse mierda unos a otros por motivos más personales o de "fandom" que otra cosa.
Y por otra, que existe cierta fe o esperanza en un golpe de efecto que ilusione y movilice a la izquierda y proporcione unos buenos resultados electorales. Pero esto está derivando en una ocurrencia semanal que tiene varias portadas y así hasta la semana que viene que llega otra vez la ocurrencia de la semana que todos estábamos esperando en nuestras vidas.
