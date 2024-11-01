edición general
Los sindicatos de las naciones sin Estado han solicitado en el Congreso poder mejorar el SMI español

ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI se han reunido con PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís y BNG para que el SMI se decida en cada CCAA, y que el Estatuto de los Trabajadores no se modifique sin ello. Los sindicatos de las naciones sin Estado reivindican SMI propios que mejoren el SMI español, como herramienta contra el empobrecimiento de la clase trabajadora.

sindicatos de las naciones sin Estado xD :palm: :shit:
#3 Y le piden al Estado que haga algo, por favor
Venga. Creemos diferencias artificiales para luego poder vender que somos distintos.

Distintos derechos por motivos de nacimiento -> privilegios.
Defender privilegios -> derecha política.
Cuando algunos sindicatos piden lo mismo que Ayuso, quizá no estén defendiendo los derechos de todos los trabajadores:
www.eldiario.es/politica/ayuso-conferencia-presidentes-salario-minimo-
No no no no... lo que nos faltaba, tener aquí más SMI y que se llene de pobres que no se adaptan y solo vienen por la pasta...
Que buen sitio para poner el acento en esos grupos que utilizan las diferencias idiomáticas para crear contextos cerrados y laboralmente poco competitivos para su población tenga fácil acceso a puestos de trabajo mientras que se aprovechan de las facilidades que el resto de la sociedad dispone.
Lo que ellos pidan, malo será para el resto.
#7 ¿Te refieres a que los que saben dos idiomas en vez de uno tienen más facilidades para obtener un trabajo en los lugares donde se utilizan esos idiomas?
#8 No, me refiero a que quienes imponen un idioma cuando se pueden comunicar en dos están creando barreras de entrada para quienes no hablan ese otro idioma que ..uissss misterio, son los de fuera.
Tb digo que esto genera una primera selección no por méritos sino por condición. El mejor médico de España no trabajará en Cataluña o País Vasco si no sabía el idioma antes. Quién estudia medicina en Barcelona tiene más opciones que el resto de entrar en un sistema cataloparlante y las mismas que el resto de entrar en los otros sistemas de salud. Eso, antes de saber siquiera poner una inyección.

Sí quieres paso ahora a tratar el tema de la xenofobia implícita.
Estado tienen, aunque no es el que les gustaría a algunos ...
