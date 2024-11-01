Los sindicatos de las naciones sin Estado han solicitado en el Congreso poder mejorar el SMI español

ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI se han reunido con PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís y BNG para que el SMI se decida en cada CCAA, y que el Estatuto de los Trabajadores no se modifique sin ello. Los sindicatos de las naciones sin Estado reivindican SMI propios que mejoren el SMI español, como herramienta contra el empobrecimiento de la clase trabajadora.
| etiquetas: smi , propio
Distintos derechos por motivos de nacimiento -> privilegios.
Defender privilegios -> derecha política.
www.eldiario.es/politica/ayuso-conferencia-presidentes-salario-minimo-
Lo que ellos pidan, malo será para el resto.
Tb digo que esto genera una primera selección no por méritos sino por condición. El mejor médico de España no trabajará en Cataluña o País Vasco si no sabía el idioma antes. Quién estudia medicina en Barcelona tiene más opciones que el resto de entrar en un sistema cataloparlante y las mismas que el resto de entrar en los otros sistemas de salud. Eso, antes de saber siquiera poner una inyección.
Sí quieres paso ahora a tratar el tema de la xenofobia implícita.