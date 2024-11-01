Los sindicatos de las naciones sin Estado han solicitado en el Congreso poder mejorar el SMI español

ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI se han reunido con PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís y BNG para que el SMI se decida en cada CCAA, y que el Estatuto de los Trabajadores no se modifique sin ello. Los sindicatos de las naciones sin Estado reivindican SMI propios que mejoren el SMI español, como herramienta contra el empobrecimiento de la clase trabajadora.