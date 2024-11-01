Los sindicatos acudirán a Madrid a solicitar la opción de mejorar el SMI español

ELA, CIG, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI han acordado un manifiesto en favor de SMI propios de cada territorio que mejoren el SMI español y permitan hacer frente al empobrecimiento de las clases trabajadoras. Los sindicatos solicitarán reuniones a los partidos políticos en el Congreso y a la vicepresidenta 2ª y ministra de Trabajo para que modifiquen el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores