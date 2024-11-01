edición general
6 meneos
6 clics
Los sindicatos acudirán a Madrid a solicitar la opción de mejorar el SMI español

Los sindicatos acudirán a Madrid a solicitar la opción de mejorar el SMI español

ELA, CIG, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI han acordado un manifiesto en favor de SMI propios de cada territorio que mejoren el SMI español y permitan hacer frente al empobrecimiento de las clases trabajadoras. Los sindicatos solicitarán reuniones a los partidos políticos en el Congreso y a la vicepresidenta 2ª y ministra de Trabajo para que modifiquen el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores

| etiquetas: smi , eela , cig , lab , steilas , etxalde , hiru , intersindical valenciana
5 1 0 K 78 politica
4 comentarios
5 1 0 K 78 politica
#2 daniMate
Pero que esa subida incluya algún sistema legal, claro y transparente para que aquellos trabajadores que lo deseen y estén en contra de esta subida, puedan darle lo subido a su jefe y fastidiar son gobierno y a los sindicatos, porque cobrar más es rojos.
3 K 40
Dramaba #4 Dramaba
#2 Eso que dices no se llama "Hora extra"? :troll:
0 K 10
obmultimedia #1 obmultimedia
Porque obligar a la patronal a que descongele convenios es de pargüelas.
0 K 11
#3 Tronchador.
Lo repetiré mil veces, no sirve de nada subir el SMI si luego la industria de la vivienda sube el precio de lo que se lleva íntegramente el SMI.
0 K 7

menéame