El sindicato de maquinistas denuncia que cientos de compañeros reportan incidentes y no se les hace caso

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.
Llevan años los maquinistas rellenando partes y los problemas se arreglan tarde y de aquella manera.
Luego desconvocan a última hora
La realidad, acaban haciendo la huelga encubierta en Rodalies, como hicieron el otro día, y la alta velocidad ni tocarla