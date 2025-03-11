edición general
El sindicato de maquinistas denuncia que cientos de compañeros reportan incidentes y no se les hace caso

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.

FueraSionistasdeMeneame #11 FueraSionistasdeMeneame
#10 ¿Cuanto tiempo te va a durar este nick esta vez?
#12 ExtremeñoOrgulloso
#11 ¿Que norma he violado?
#2 ExtremeñoOrgulloso
Todos fachas
#13 Borgiano
#2 Correcto, circulen
janatxan #9 janatxan *
Vaya, han sacado los reportes reales (que no eran ni tantos ni de lo que dicen ahora que se quejaban) y ahora es que no les hacen caso, quizás es que no reportaban tanto pero la ocasión la pintan calva para meter mierda al gobierno de turno :roll:
Feindesland #4 Feindesland
Con una subida de sueldo, arreglado. Como si lo viera.:troll:
eldarel #14 eldarel
#4 Sé que es humor negro, pero de verdad que no están aprovechando para quejarse y obtener beneficios.

Llevan años los maquinistas rellenando partes y los problemas se arreglan tarde y de aquella manera.
tul #1 tul *
si se hace el mantenimiento como es debido luego no quedan beneficios para repartir asi que toca ir matando pasajeros por el sacrosanto profit.
FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
Pero solo convocáis huelga en Rodalies ¿curioso, no?
#6 ExtremeñoOrgulloso
#5 Ya han convocado huelga para Febrero
FueraSionistasdeMeneame #8 FueraSionistasdeMeneame *
#6 Esta película ya me la contaron el año pasado
www.elmundo.es/como/2025/03/11/67d00b1521efa0a9648b457f.html

Luego desconvocan a última hora
www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/17/03/2025/semaf-ccoo-ug

La realidad, acaban haciendo la huelga encubierta en Rodalies, como hicieron el otro día, y la alta velocidad ni tocarla
#10 ExtremeñoOrgulloso
#8 Entre el Gobierno y la seguridad de nuestros transportes,siempre optarás por el Gobierno. 45 muertos os parecen pocos
#7 LaMinaEnMiPuerta
No había 25 incidencias reportadas el lunes y por eso se bajó la velocidad? Tenian un mecanismos que no usaban y las quejas eran al jefe o entre ellos?
eldarel #15 eldarel
#7 Las quejas son en forma de informes por escrito al canal oficial habilitado. Otra cosa es que a fuerza de no tener respuesta (arreglo), haya gente que pase de trabajar de más. Los partes se rellenan después del turno.
thoro #3 thoro
Adif es un feudo sin responsabilidades ni obligaciones.
