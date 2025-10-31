edición general
Simón López, cocinero del ejército: "Tenemos solo 10,50 € para cubrir todas las comidas del día; hay que organizarse"

Simón López Font, más conocido en Instagram como Cabo Cook, es un cabo primero del Ejército de Tierra, especialista en alimentación y destinado en el regimiento de Transmisiones 21 en Valencia. Se confiesa apasionado de la cocina, dice ser nieto de Emilio López, el cocinero al que se atribuye la invención de la fideuà a finales de los años 50 en la playa de Gandía, y haber recibido un amplio aprendizaje sobre gastronomía por parte de su familia.

Yonicogiosufusil28 #4 Yonicogiosufusil28
10,50 por soldado. Mucho me parece teniendo en cuenta que en las prisiones españolas se dan tres comidas al día por 3,78.
No es que quiera dar el mismo menú a los presos que a los soldados, pero da una idea de que por algún lado se va el dinero. Los menús de las prisiones pasan su correspondiente control sanitario.
1 K 21
#9 Celsar
#4 es una barbaridad, en las residencias de ancianos no creo que lleguen a los 8 y con 3.5 seguro que comen mejor en los talegos que en el cuartel.
0 K 12
pitercio #11 pitercio
Pues ya es pasta si es solo para materia prima.
0 K 12
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues es solo un poco menos del presupuesto de un hotel de 4* superior de media pension.
0 K 11
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#5 No es eso lo que has escrito y a lo que he respondido.

Esta bien que esta bien que respondas hablando de churras.

Lo tipico del españolito comentando apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca y sin tener ni idea de como se hace un presupuesto de una cocina para dar de comer a una cantidad respetable de gente.
0 K 11
OrialCon_Darkness #12 OrialCon_Darkness
Demasiado coste para lo que se suele dar, salvo que en cuartel tenga la cocina externalizada y, solo usen a algunos soldados.
Yo recuerdo que en la bripac de Madrid el menú semanal era *sopa de y patatas con", y de postre yogur o fruta, al menos para tropa, ya que el comedor de oficiales era totalmente diferente.
0 K 10
DonKato #10 DonKato
En muchos cuarteles se tira a diario ingentes, ingentísimas, cantidades de comida. En los comedores militares se pagan 2€ por cada menú, incluyendo cerveza/vino/refresco y postre. No dejan llevarse al personal la comida sobrante a casa.
0 K 9
#1 Almirantecaraculo
Pero si en los comedores militares, excepto los de servicio, pagan comidas y cenas... Uy qué raro todo esto.
Oye has visto que guapo el BMW nuevo del jefe de Intendencia?
0 K 7
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#1 Pues si hay 50 de servicio son 10,5 x 50 = 550 euros por dia para darles el desayuno, comida y cena.

No es tan dificil de entender...salvo que no lo quieras entender, claro.
2 K 37
#5 Almirantecaraculo
#2 a ver si el que no quiere entender eres tú, de que el dinero se pierde por el camino.
¿Porqué las dietas y ayudas al personal militar crecen exponencialmente al rango? ¿Un teniente come más que un sargento o un soldado? ¿Porqué sigue habiendo cantinas que separan escalas?
0 K 7
#7 giputxilandes
#2 estooooo, mates mal, no?

525
1 K 21
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Si te digo que ni me pare a hacer la cuenta... {0x1f607}

(Nota mental, la proxima haz la cuenta, garrulo! {0x1f602} )
0 K 11

