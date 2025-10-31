Simón López, cocinero del ejército: "Tenemos solo 10,50 € para cubrir todas las comidas del día; hay que organizarse"

Simón López Font, más conocido en Instagram como Cabo Cook, es un cabo primero del Ejército de Tierra, especialista en alimentación y destinado en el regimiento de Transmisiones 21 en Valencia. Se confiesa apasionado de la cocina, dice ser nieto de Emilio López, el cocinero al que se atribuye la invención de la fideuà a finales de los años 50 en la playa de Gandía, y haber recibido un amplio aprendizaje sobre gastronomía por parte de su familia.