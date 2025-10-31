Simón López, cocinero del ejército: "Tenemos solo 10,50 € para cubrir todas las comidas del día; hay que organizarse"

Simón López Font, más conocido en Instagram como Cabo Cook, es un cabo primero del Ejército de Tierra, especialista en alimentación y destinado en el regimiento de Transmisiones 21 en Valencia. Se confiesa apasionado de la cocina, dice ser nieto de Emilio López, el cocinero al que se atribuye la invención de la fideuà a finales de los años 50 en la playa de Gandía, y haber recibido un amplio aprendizaje sobre gastronomía por parte de su familia.
No es que quiera dar el mismo menú a los presos que a los soldados, pero da una idea de que por algún lado se va el dinero. Los menús de las prisiones pasan su correspondiente control sanitario.
Esta bien que esta bien que respondas hablando de churras.
Lo tipico del españolito comentando apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca y sin tener ni idea de como se hace un presupuesto de una cocina para dar de comer a una cantidad respetable de gente.
Yo recuerdo que en la bripac de Madrid el menú semanal era *sopa de y patatas con", y de postre yogur o fruta, al menos para tropa, ya que el comedor de oficiales era totalmente diferente.
Oye has visto que guapo el BMW nuevo del jefe de Intendencia?
No es tan dificil de entender...salvo que no lo quieras entender, claro.
¿Porqué las dietas y ayudas al personal militar crecen exponencialmente al rango? ¿Un teniente come más que un sargento o un soldado? ¿Porqué sigue habiendo cantinas que separan escalas?
(Nota mental, la proxima haz la cuenta, garrulo! )