Silvia Intxaurrondo desmiente lo que muchos han pensado desde 2021: "La entrevista a Ayuso no me costó el puesto"

La entrevista, emitida en Telemadrid, se convirtió en un momento icónico del periodismo crítico. Intxaurrondo preguntó con claridad: "¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?". Desde entonces, ha circulado la idea de que aquella entrevista le costó el puesto en Telemadrid. Intxaurrondo, pero lo desmiente con rotundidad: "Una entrevista no cuesta un cargo, no creo que esa entrevista me costara el puesto".