El silencio de la comunidad cannabica ante el genocidio palestino

El conocimiento y la relevancia social que existe actualmente en torno al cannabis y sus derivados no podría explicarse sin las aportaciones pioneras y fundamentales de investigadores de Israel. Fueron israelíes quienes aislaron y caracterizaron por primera vez el THC, y en gran medida el CBD (moléculas activas derivadas de la planta), así como los llamados endocannabinoides (producidos por nuestro organismo). Estos hallazgos, junto con el descubrimiento de los receptores de cannabinoides, completaron la identificación...