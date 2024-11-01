edición general
El silencio de la comunidad cannabica ante el genocidio palestino

El conocimiento y la relevancia social que existe actualmente en torno al cannabis y sus derivados no podría explicarse sin las aportaciones pioneras y fundamentales de investigadores de Israel. Fueron israelíes quienes aislaron y caracterizaron por primera vez el THC, y en gran medida el CBD (moléculas activas derivadas de la planta), así como los llamados endocannabinoides (producidos por nuestro organismo). Estos hallazgos, junto con el descubrimiento de los receptores de cannabinoides, completaron la identificación...

comentarios
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
Iba a preguntar que se fumo el que escribió este articulo, pero creo que ya lo se, por eso esta tan indignado... Menuda flipada de articulo...
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#5 Se fumo lo mismo que el que lo ha puesto, vaya cagada que es.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A la asociacion de estreñidos cronicos les pasa lo mismo. Silencio complice.
#1 diablos_maiq
Nuevo peligro de la marihuana: te vuelve sionista
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Ah, que como el THC lo aislaron unos israelís hace 80 años, pues los consumidores de cannabis deberían sentirse responsables del genocidio en Gaza.

En fin. Lo de culpar a quien no tiene la culpa. Como cuando te dicen que tú como ciudadano tienes la culpa de una sequía por alargar la ducha cinco minutos.
Priorat #4 Priorat
Ahora descubriremos que moviendo el lobby del cannabis están empresas de Israel.
#7 exeware
O no yo no tomo nada de eso.... mierda soy un antisionista
Pablosky #2 Pablosky
Yo no creo que sea correcto usar “comunidad” cuando estamos hablando de empresas.

Si hablamos de consumidores no creo que ni el 5% sean progenicidio.
#8 blacar
Parece q no existe la categoría Gilipoyez.
