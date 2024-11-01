edición general
6 meneos
191 clics

Sigue a Papa Noel por el cielo en tiempo real

La aplicación Flightradar24 nos permite seguir los aviones en vuelo, incluyendo el trineo volador de Santa Claus, código R3DN053, en su recorrido por el mundo.

| etiquetas: santa claus , papa noel , navidad
5 1 1 K 50 actualidad
3 comentarios
5 1 1 K 50 actualidad
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
Justo estaba pasando sobre canarias tras pasar por península. Je je me hizo gracia.
1 K 22
Tx4 #2 Tx4
#1 Otro año que me elude...
0 K 13
#3 meneandotela
#1 por Tenerife el muy cabr....y sigo viendo el árbol sin paquetes.
0 K 6

menéame