6
meneos
191
clics
Sigue a Papa Noel por el cielo en tiempo real
La aplicación Flightradar24 nos permite seguir los aviones en vuelo, incluyendo el trineo volador de Santa Claus, código R3DN053, en su recorrido por el mundo.
santa claus
,
papa noel
,
navidad
actualidad
#1
kwisatz_haderach
Justo estaba pasando sobre canarias tras pasar por península. Je je me hizo gracia.
1
K
22
#2
Tx4
#1
Otro año que me elude...
0
K
13
#3
meneandotela
#1
por Tenerife el muy cabr....y sigo viendo el árbol sin paquetes.
0
K
6
