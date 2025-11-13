edición general
Sigue pasando: racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse o abrir una cuenta bancaria

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha atendido en apenas 10 meses a más de 130 personas migrantes que han sufrido racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse en su municipio o abrir una cuenta bancaria.

cenutrios_unidos
Yo el otro día rechaze a un pobre repartidor de Amazon del alquiler en vez de a un médico que le triplicaba la nómina. Soy un puto rasista.

Y encima a los ilegales no les dejan abrir cuentas en bancos. Intolerable.

Fj_Bs
#1 tremendo cuento del puto rasista :shit: migrantes no se consideran ilegales, ni ser ilegal es un crimen , en EEUU siii

DatosOMientes
En el tema alquileres, uno lo llaman racismo, otros buscar al cliente más solvente para tus activos.

Cincocuatrotres
Si, todo es racismo, si no te gusta la gorda es racismo y solo los blancos son racistas.

DatosOMientes
#4 Eso no es racismo, eso es gordofobia. Si un tipo de perfil no te atrae sexualmente la única razón posible es que odias a ese colectivo y quieres que sea genocidado.

Cincocuatrotres
#6 si si voy a tener que ir al psiquiatra.

Fj_Bs
#7 asi es , para que repitas menos racismo , a tu antojo ,,El racismo es la
creencia de que existen grupos humanos superiores e inferiores, lo que conduce a la discriminación, exclusión o persecución de personas por motivos como su color de piel, origen étnico o lengua. Se manifiesta a través de actitudes, sistemas y prácticas que generan desigualdad social y perjudican a ciertos individuos y grupos

Fj_Bs
#4 de nada sirve simplificar tanto , el Racismo existe y es denunciable , claro en casos flagrantes o denigrantes

Selection
Completamente lógico escoger al perfil que más te convenga para alquilar.

- Una madre que trabaja de limpiadora con 2 hijos.
- Un programador sin hijos.

No lo llames racismo, llámalo escasez de vivienda. Y si lo quieres llamar racismo entonces no te empeñes en traer mano de obra barata a la que no puedes darle unas condiciones de vida decentes por tu falta de vivienda. Y si lo haces no te llames "izquierda". Llámate hipócrita.

Vamohacalmano
130 personas en 10 meses...son 13 personas al mes, no es ni 1 persona cada dos días. Y les parece mucho...pues lo que usted quiera.

alcama
Si aumentase la protección al propietario, desaparecería el racismo

j-light
#5 Además de eso, el Estado quiere que los propietarios le hagan su trabajo. Quiere la inmigración para aumentar el PIB o la natalidad o lo que sea que no pueden arreglar de otra forma, pero que los riesgos y gastos del alojamiento los asuman otros.

guitto
A las aseguradoras de impago de alquiler les de lo mismo de donde venga (y al propietario en la mayoría de los casos también), en mi caso priorizó a inmigrante, pero esos no cuentan supongo porque ya les han puesto otro nombre "expats" que suena mejor, y seguimos con la matraca, no siendo España un país racista, otra cosa es que nos fiemos bien poco de las instituciones, y de asumir riesgos gratuitos

BlackDog
Si yo quiero alquilar una casa y se la alquilan al Lamine Yamal porque gana millones también es racismo?


