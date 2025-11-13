Sigue pasando: racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse o abrir una cuenta bancaria

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha atendido en apenas 10 meses a más de 130 personas migrantes que han sufrido racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse en su municipio o abrir una cuenta bancaria.
| etiquetas: vivienda , alquiler , racismo , xenofobia
Y encima a los ilegales no les dejan abrir cuentas en bancos. Intolerable.
creencia de que existen grupos humanos superiores e inferiores, lo que conduce a la discriminación, exclusión o persecución de personas por motivos como su color de piel, origen étnico o lengua. Se manifiesta a través de actitudes, sistemas y prácticas que generan desigualdad social y perjudican a ciertos individuos y grupos
- Una madre que trabaja de limpiadora con 2 hijos.
- Un programador sin hijos.
No lo llames racismo, llámalo escasez de vivienda. Y si lo quieres llamar racismo entonces no te empeñes en traer mano de obra barata a la que no puedes darle unas condiciones de vida decentes por tu falta de vivienda. Y si lo haces no te llames "izquierda". Llámate hipócrita.