edición general
4 meneos
65 clics
Siero transforma sus accesos: la rotonda 'del mapamundi' incluirá realidad aumentada

Siero transforma sus accesos: la rotonda 'del mapamundi' incluirá realidad aumentada

El primer paso ha sido eliminar la zona verde arbolada debido a su mal estado para cubrirla, en las próximas semanas, con hormigón pintado de azul que simulará los océanos.

| etiquetas: pola de siero , asturias , rotonda
3 1 0 K 50 actualidad
9 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
jonolulu #6 jonolulu
Si el rotonding fuera deporte olímpico seríamos primera potencia mundial. Las demás a años luz
2 K 44
Dakaira #7 Dakaira
#6 preferiría periferia tiene un libro de esto.
0 K 20
Dakaira #4 Dakaira
#3 colega tranquilízate...
Es risa floja por la incongruencia + megalomanía + ridículo.

Todo hay que explicarlo, joder que tabarra...
1 K 36
Xergi #8 Xergi
#4 No se donde me ves nervioso. Eso sí, maldita la gracia que tiene.
0 K 9
#5 amusgada
#3 toos sabemos que si Cepi no saca tajada, no hay obra pública.

Hormigonar pa "salvar el planeta" nose pué ser más manguán
1 K 29
Xergi #9 Xergi
#5 Me da que eres vecino, Entonces toca pregunta, cepi proviene de que "pasa" el cepillo como en las iglesias, en todas las obras se queda con la "limosna"?
0 K 9
Dakaira #1 Dakaira
El paso elevado divide visualmente la rotonda en dos partes: en una de ellas se situarán los continentes, mientras que la otra mitad se completará con el lema 'Save your planet, cuida tu planeta'.

xD xD xD
Mi ma... Lo que me reí con la subnormalidad.
0 K 20
Xergi #3 Xergi
#1 Pues no es para reírse, porque no es magia, son tus impuestos. Y estoy, en que antes de que acabe el año le añaden una capa de iA a cargo del primo hermano del sobrino de la teniente alcalde, que "sabe mucho de esto".
1 K 13
#2 txepel
Métele grafeno también hijo de puta.
0 K 11

menéame