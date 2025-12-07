Sheinbaum reúne a cientos de miles de mexicanos para reafirmar su poder ante las críticas  

México (AFP) – Al grito de "¡No estás sola! ¡No estás sola!", cientos de miles de personas se congregaron el sábado para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien convocó una gran concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y protestas. En el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza del país, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede de la presidencia, se reunieron unas 600.000 personas, según las autoridades, muchas llegadas en autocares desde varios puntos del país. "Que nadie se equivo