Sheinbaum reúne a cientos de miles de mexicanos para reafirmar su poder ante las críticas  

México (AFP) – Al grito de "¡No estás sola! ¡No estás sola!", cientos de miles de personas se congregaron el sábado para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien convocó una gran concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y protestas. En el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza del país, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede de la presidencia, se reunieron unas 600.000 personas, según las autoridades, muchas llegadas en autocares desde varios puntos del país. "Que nadie se equivo

#2 silzul
#1 Me recuerda a los videos de los exaltados del franquismo que se reunían públicamente para ovacionar a Franco y su régimen...

Seguramente, hasta se han movilizado con dinero del estado mexicano... Llevando miles de autobuses.
1 K 24
#3 TooBased
#2 Tú me recuerdas a alguien llorando porque no le gusta lo que ve, y se inventa cosas sin la más mínima prueba porque tiene una rabieta.
0 K 20
#4 silzul
#3 Solo busco paralelismos históricos a este tipo de manifestaciones políticas "espontáneas" a favor de un político en particular tras un montón de escándalos de gestión y tensión social generalizados y relacionados por acción/omisión de MORENA.

Los hay a montones en casos de "democracias con estados fallidos" y en regiones totalitarios. Pero donde cuesta encontrarlos es en una democracia desarrollada donde no hay miles de asesinatos al año, secuestros, desaparecidos, asesinatos de cargos políticos o periodistas etc...
0 K 7
#5 Tx4
#2 Los que mentas se movía por miedo o por interés.

En este caso se hace por principios. Sólo hay que ser un "poco listo" para querer verlo y entender la diferencia.
0 K 10

