Sheinbaum llama “trasnochados” a quienes auspiciaron la visita de Ayuso a México

Isabel Díaz Ayuso ha terminado convirtiendo su viaje institucional a México en un inesperado foco de confrontación política entre la derecha española y el oficialismo mexicano. La visita de diez días con la que la presidenta madrileña pretendía reforzar vínculos económicos y políticos con distintos estados del país ha derivado en una sucesión de choques ideológicos alrededor de la conquista española, la hispanidad y el papel de la derecha latinoamericana, hasta el punto de provocar una nueva respuesta directa de la presidenta mexicana, Claudia