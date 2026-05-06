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Sheinbaum llama “trasnochados” a quienes auspiciaron la visita de Ayuso a México

Sheinbaum llama “trasnochados” a quienes auspiciaron la visita de Ayuso a México

Isabel Díaz Ayuso ha terminado convirtiendo su viaje institucional a México en un inesperado foco de confrontación política entre la derecha española y el oficialismo mexicano. La visita de diez días con la que la presidenta madrileña pretendía reforzar vínculos económicos y políticos con distintos estados del país ha derivado en una sucesión de choques ideológicos alrededor de la conquista española, la hispanidad y el papel de la derecha latinoamericana, hasta el punto de provocar una nueva respuesta directa de la presidenta mexicana, Claudia

| etiquetas: presidenta , mexico , transnochados , invitaron , ayuso
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 chavi
Se equivocó. La palabra es transtornados
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josde #5 josde *
#4 Es una política habrá querido dulcificar un poco lo que les ha llamado, a lo mejor allí es como se les llama a a los trastornados.
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Top_Banana #7 Top_Banana
#4 Ambos adjetivos son correctos para hablar de estos seres.
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Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
Curioso porque la derecha mexicana fue la que convirtió a México, y la derecha colombiana a Colombia, en narcoestados tras gobernar durante décadas enteras esos países, y han sido estos pro-narcoestados los que se han llevado a la Ayuso para allá en un nuevo viaje inútil y bochornoso.
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#11 Pájaroloco
#8 Se nota que no has estado en Colombia recientemente para saber por boca de su gente lo que hoy están haciendo los supuestos grupos de izquierdas guerrilleros en el país.
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#1 slender_1
Si hay que romper con Mordor y declarar su independencia, pues se hace.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
Esta señora no debería de representar a nadie... a si misma en todo caso, pero solo por las mañanas y en horario de oficina.
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Fernando_x #6 Fernando_x
Wait. ¿pero sabía que en Mexico se habla español???
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#9 Nusku
¿Hay alguna foto donde no parezca una asesina en serie?
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reithor #10 reithor
El objetivo era que no se hable de Mar.
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Arzak_ #12 Arzak_
Tarados, diría yo 8-D
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#2 poxemita
Deberíamos copiar el modelo migratorio de México, allí los migrantes de segunda o tercera generación han adoptado la cultura local mejor que los propios mexicanos con 8 apellidos nativos.
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menéame