Sheinbaum asegura que "estuvo fallida" la gira de Díaz Ayuso; "los panistas la trajeron para reconocer a Hernán Cortés", acusa

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra Acción Nacional por invitar a Díaz Ayuso y tratar de reconocer a Hernán Cortés. “Pues la verdad estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad Madrid. Pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó al presidente de España ayer en un evento, fue noticia lo mal que le fue (...)”