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Sheinbaum asegura que "estuvo fallida" la gira de Díaz Ayuso; "los panistas la trajeron para reconocer a Hernán Cortés", acusa

Sheinbaum asegura que "estuvo fallida" la gira de Díaz Ayuso; "los panistas la trajeron para reconocer a Hernán Cortés", acusa

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra Acción Nacional por invitar a Díaz Ayuso y tratar de reconocer a Hernán Cortés. “Pues la verdad estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad Madrid. Pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó al presidente de España ayer en un evento, fue noticia lo mal que le fue (...)”

| etiquetas: méxico , ayuso , sheinbaum
8 2 0 K 73 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 73 actualidad
#1 Comorr
Tataranietos quejándose de las victorias de sus antepasados y críticando a los nuevos españoles.
Sublime
2 K 17
#2 Robe7064
#1 Va en los dos sentidos. Españoles de hoy glorificando las victorias y negando los crímenes de los antepasados de los mexicanos y demás hispanoamericanos.
1 K 28

menéame