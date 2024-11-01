Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026

Uno de los compromisos de la Presidenta fue lograr aumentar el salario mínimo para cubrir el costo de 2.5 canastas básicas en 2030. Hasta ahora, dicha cifra se incrementó múltiples veces en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Su último incremento fue el 1 de enero de 2025, cuando pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios. En aquel entonces, dicha alza fue de 12 por ciento. Ahora, tras un acuerdo entre el sector empresarial, obrero y el gobierno, se llegó al acuerdo de aumentar el salario mínimo en un 13 por ciento.
Lo dicho, menuda panda de anormales están hechos
Pd: que panda de anormales...
Y si quieres que los empresarios suban salarios, lo mismo habría que dar seguridad jurídica, porque México está controlado por los narcos, pero Sheinbaum no hace nada al respecto.
Es el mercado amigo.
Esto es lo que defendéis los liberales.
Y no, yo lo que defiendo es que haya más negocio y por ello suban salarios, lo cual por cierto es imposible por la inseguridad jurídica que hay por las mafias/narcos... y Sheinbaum no hace nada al respecto.
A otro perro con ese hueso, liberales. Que no engañáis ya a nadie.
Parece ser que de repente ha llegado Sheinbaun y se ha dejado de luchar contra las mafias/narcos. Todos los gobiernos eran implacables contra las mafias/narcos pero Sheinbaun no hace nada.
Ese va a ser el matra durante el mandato de Sheinbaun ,que no hace nada contra la mafia?
Ay la virgen.
Y sobre el tema narco, yo simplemente lo menciono porque ella es quien gobierna ahora y los narcos y la inseguridad jurídica (y física) que traen son lo que realmente mantienen los salarios bajos. Los salarios no se suben por decreto, esa es la realidad.
www.statista.com/statistics/1115276/unemployment-in-europe-by-country/
El sueño de todo liberal. El paraíso para vosotros sería ese.
Liechtenstein es un país de 40.000 habitantes y suiza no llega a los 10 millones. Mexijo pasa de largo los los 120 millones de habitantes.
Anda que ...
Ahora?
Ahora lo que ocurre es que hay 22 millones de personas trabajando, lo que ocurre es que gracias a los empresarios que quieren que siga llegando mano de obra barata seguiremos teniendo esas tasas de parados, mejor eso que subir los sueldos porque no haya trabajadores que roten por puestos de trabajo mejor pagados, y evidentemente es culpa de políticas de mierda de derechas y liberales lo que tú defiendes. Y defiende el PSOE y el PP con su perrito faldero de vox.
AMLO sacó a 5 millones de personas de la pobreza.
De nada
Años después y estamos en un crecimiento envidiable (diferentes factores indudablemente, pero el smi es otro factor) . Imaginate vivir en España hoy en día con un sueldo de 800€. Ya el SMI se queda corto
No creo que la subida del SMI destruya el empleo en Mexico.
Pero desde luego que tienen que luchar contra el trabajo en negro
Lo mismo tiene algo que ver.
Además el paro no ha dejado de bajar a pesar de aumentar la población significativamente.