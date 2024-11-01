edición general
12 meneos
13 clics
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026

Uno de los compromisos de la Presidenta fue lograr aumentar el salario mínimo para cubrir el costo de 2.5 canastas básicas en 2030. Hasta ahora, dicha cifra se incrementó múltiples veces en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Su último incremento fue el 1 de enero de 2025, cuando pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios. En aquel entonces, dicha alza fue de 12 por ciento. Ahora, tras un acuerdo entre el sector empresarial, obrero y el gobierno, se llegó al acuerdo de aumentar el salario mínimo en un 13 por ciento.

| etiquetas: méxico , claudia , sheinbaum , aumento , salario , mínimo , 2026
10 2 2 K 117 actualidad
37 comentarios
10 2 2 K 117 actualidad
tul #5 tul *
#4 no hombre ahora tocaba lo de "destruira la economia!!", "no se podra emprender", "miles de empresas cerrando arruinadas!" , "soviets!!", "los presos al cargo de la carcel!!" xD
3 K 62
Harkon #7 Harkon
#5 suerte a los mongofachos con ese cuento, llevan como 7 años subiendo el SMI autenticas barbaridades y la economía de México ha pasado a ser la segunda de Latinoamérica tras Brasil, pero no sé qué del narco nos sueltan mientras Trump suelta a un peligroso narcotraficante

Lo dicho, menuda panda de anormales están hechos
1 K 32
tul #2 tul
mocunismo! xD xD
2 K 51
Harkon #4 Harkon *
#2 Galapagar, cubazuela , ETA, narco, yoqueséya...

Pd: que panda de anormales... xD
2 K 42
Harkon #1 Harkon
Todos los políticos son iguales, dicen algunos :roll:
3 K 50
Findeton #11 Findeton *
#10 Yo hablo de la realidad. En México la informalidad laboral es del 55%, y esta ley simplemente va a empeorar esa cifra. Puedes criticarme por decir lo obvio, la verdad, pero seguirá siendo cierto.

Y si quieres que los empresarios suban salarios, lo mismo habría que dar seguridad jurídica, porque México está controlado por los narcos, pero Sheinbaum no hace nada al respecto.
1 K 22
#13 Leon_Bocanegra
#11 estás diciendo que con tal de no subir sueldos ,los empresarios van a despedir a la gente y que sigan currando en negro?
Es el mercado amigo.

Esto es lo que defendéis los liberales.
0 K 11
Findeton #14 Findeton
#13 O lo mismo si suben los salarios demasiado, la empresa cierra. Ah no, que no te cabe en la cabeza esa posibilidad.

Y no, yo lo que defiendo es que haya más negocio y por ello suban salarios, lo cual por cierto es imposible por la inseguridad jurídica que hay por las mafias/narcos... y Sheinbaum no hace nada al respecto.
1 K 22
#16 Leon_Bocanegra
#14 ah si, la misma basura que vendiais cada vez que se sube el salario mínimo en España. Ay ay que van a cerrar trillones de empresas...

A otro perro con ese hueso, liberales. Que no engañáis ya a nadie.

Parece ser que de repente ha llegado Sheinbaun y se ha dejado de luchar contra las mafias/narcos. Todos los gobiernos eran implacables contra las mafias/narcos pero Sheinbaun no hace nada.
Ese va a ser el matra durante el mandato de Sheinbaun ,que no hace nada contra la mafia?

Ay la virgen.
1 K 20
Findeton #19 Findeton *
#16 Excepto que ahora España es el país con la mayor tasa de desempleo de toda la UE.

Y sobre el tema narco, yo simplemente lo menciono porque ella es quien gobierna ahora y los narcos y la inseguridad jurídica (y física) que traen son lo que realmente mantienen los salarios bajos. Los salarios no se suben por decreto, esa es la realidad.

www.statista.com/statistics/1115276/unemployment-in-europe-by-country/
0 K 11
#21 Leon_Bocanegra
#19 claro, y antes de subir el smi éramos el país con menos tasa de desempleo. Ha sido subir el smi y cerrar doscientos millones de empresas.
0 K 11
Findeton #23 Findeton
#21 No, ya estábamos en la cola, pero otros países, como Grecia o Italia, nos ganaban. Ahora somos los campeones del desempleo en la UE.
0 K 11
#24 Leon_Bocanegra
#23 claro, por los 500 millones de empresas que han quebrado por las subidas de smi.
0 K 11
Findeton #25 Findeton
#24 No, supongo que antes de eso llegan a un acuerdo en donde no te despiden pero cobras en negro. Mejor que irte al paro, al menos para muchos.
0 K 11
#26 Leon_Bocanegra
#25 Claro que si, y que los empresarios cojan bien fuerte por las pelotas a los trabajadores.
El sueño de todo liberal. El paraíso para vosotros sería ese.
0 K 11
Findeton #27 Findeton
#26 No, yo creo que las cosas se hacen bastante bien en Suiza o Liechtenstein.
0 K 11
#28 Leon_Bocanegra
#27 tócate los cojones pepe luis.
Liechtenstein es un país de 40.000 habitantes y suiza no llega a los 10 millones. Mexijo pasa de largo los los 120 millones de habitantes.

Anda que ...
0 K 11
Findeton #30 Findeton
#28 Si, México tiene muchos problemas, uno de ellos es que la unidad política es excesivamente grande.
0 K 11
Morrison #32 Morrison
#23 Italia no ha tenido una tasa de desempleo superior a España desde el 82 así que no te inventes datos. Grecia normalmente ha estado siempre por debajo de nosotros en tasa de desempleo solo hemos conseguido ganarles en la etapa de ZP y en la crisis del 2011 por la quiebra a la que llevo el pais la derecha de Nueva Democracia.  media
0 K 10
Findeton #34 Findeton
#32 Perdona, hablaba de memoria. Grecia desde luego nos ganaba en desempleo y ahora tenemos más que Grecia.
0 K 11
Morrison #35 Morrison
#34 Normalmente siempre hemos ganado a Grecia en desempleo excepto en esas dos épocas que te he dicho. Nuestro record de desempleo más bajo ha sido del 7,9% en la legislatura de ZP. y el máximo el 27,2% en la de Rajoy.
0 K 10
Glidingdemon #37 Glidingdemon
#19 Excepto que ahora España es el país con la mayor tasa de desempleo de toda la UE.
Ahora? xD xD xD xD xD
Ahora lo que ocurre es que hay 22 millones de personas trabajando, lo que ocurre es que gracias a los empresarios que quieren que siga llegando mano de obra barata seguiremos teniendo esas tasas de parados, mejor eso que subir los sueldos porque no haya trabajadores que roten por puestos de trabajo mejor pagados, y evidentemente es culpa de políticas de mierda de derechas y liberales lo que tú defiendes. Y defiende el PSOE y el PP con su perrito faldero de vox.
0 K 7
Tribuno #31 Tribuno
#11 Coño, si la informalidad laboral es lo que a vosotros os gusta y es lo que os interesa.
0 K 7
Findeton #33 Findeton
#31 Obviamente no. Preferiría formalidad laboral y 0 impuestos. Como antes.
0 K 11
Tribuno #36 Tribuno
#33 Pero... ¿no prefieres que el estado no se meta en contratos privados?
0 K 7
Findeton #3 Findeton *
Creer que los salarios van a subir mágicamente porque lo aprueba el congreso es wishful thinking. El 55% de los trabajadores en México son informales/en negro.
1 K 18
#6 encurtido
#3 Se da por hecho. México es un país dual, con leyes y derechos comparables a las de un país occidental pero que la mitad del país está completamente excluido de todo eso.
1 K 15
Findeton #8 Findeton
#6 Es como en toda América Latina, el nivel de informalidad laboral ronda el 50%. Mi punto es que si aumentas el salario mínimo, probablemente aumentarás esa informalidad laboral.
0 K 11
Harkon #9 Harkon
#6 deja de inventar, que no sueltas más que payasadas.

AMLO sacó a 5 millones de personas de la pobreza.

De nada
0 K 15
#10 Leon_Bocanegra
#3 como no van a subir es por iniciativa del empresario.
0 K 11
#17 omega7767
#3 eso de destruir empleo también se alertaba en España cuando los rojos subieron el SMI. De hecho, estaba en todas las tertulias, entrevistas, a políticos, economistas, tertulianos: los rojos querían destruir el empleo, las empresas etc.

Años después y estamos en un crecimiento envidiable (diferentes factores indudablemente, pero el smi es otro factor) . Imaginate vivir en España hoy en día con un sueldo de 800€. Ya el SMI se queda corto

No creo que la subida del SMI destruya el empleo en Mexico.

Pero desde luego que tienen que luchar contra el trabajo en negro
0 K 11
Findeton #18 Findeton
#17 De hecho la tasa de desempleo ha bajado menos que en el resto de la UE y ahora España tiene la mayor tasa de desempleo de toda la UE.

Lo mismo tiene algo que ver.

www.statista.com/statistics/1115276/unemployment-in-europe-by-country/
0 K 11
#20 omega7767
#18 10.4% desempleo.... eso son migajas en este país. LLegamos a tener más del 20% de paro. Siempre fuimos los campeones del paro en Europa, pero tienes que admitir, mirando los datos, que ha bajado muchísimo y ya estamos alcanzando a Suecia/Finlandia. Quien lo iba a decir hace una década.

Además el paro no ha dejado de bajar a pesar de aumentar la población significativamente.
0 K 11
Findeton #22 Findeton *
#20 En España la tasa de desempleo ha bajado mucho menos que en el resto de la UE, y por eso ahora tenemos la mayor tasa de desempleo de toda la UE. Esa es la realidad. Es decir, el desempleo ha bajado porque ha bajado en todos lados, no porque las cosas se hayan hecho bien, porque si fuera así habría bajado igual que la media o más.
0 K 11
elgranpilaf #29 elgranpilaf
Esta mujer es una elfo no?
0 K 10
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
A ver qué dicen los numerosos carteles del narcoestado subirles el sueldo así a sus multitudes de empleados, aunque con lo que ganan no tendrán muchos problemas
0 K 7
Findeton #15 Findeton
#12 A ver qué dicen los carteles de subir los salarios a los empleados de los negocios a los que extorsionan.
0 K 11

menéame