Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026

Uno de los compromisos de la Presidenta fue lograr aumentar el salario mínimo para cubrir el costo de 2.5 canastas básicas en 2030. Hasta ahora, dicha cifra se incrementó múltiples veces en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Su último incremento fue el 1 de enero de 2025, cuando pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios. En aquel entonces, dicha alza fue de 12 por ciento. Ahora, tras un acuerdo entre el sector empresarial, obrero y el gobierno, se llegó al acuerdo de aumentar el salario mínimo en un 13 por ciento.