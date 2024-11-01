Shadow Warriors: la recreativa de los ninjas rojo y azul

Recuerdo muy bien la primera vez que la vi. Con lo que nos gustaban los ninjas en esa época, una nueva máquina recreativa donde llevabas a un ninja. No, todavía mejor: podías llevar a dos ninjas, y encima de color azul y rojo, nuestros colores preferidos.
Valieron la pena, por supuesto.
www.youtube.com/watch?v=EehdIcypknY
Hay un port creo que cancelado que se vio en videos promocionales para mega, muy diferente, pero se le conoce sobre todo por los de nes, que son plataformas 2d de accion que salvo nombre y prota no comparten nada mas.