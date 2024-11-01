edición general
Shadow Warriors: la recreativa de los ninjas rojo y azul

Recuerdo muy bien la primera vez que la vi. Con lo que nos gustaban los ninjas en esa época, una nueva máquina recreativa donde llevabas a un ninja. No, todavía mejor: podías llevar a dos ninjas, y encima de color azul y rojo, nuestros colores preferidos.

Magog #1 Magog
La animación de la voltereta que daba al agarrarse a las farolas molaba mil
#2 endy
Ya no me acordaba de este juego, muchas gracias #0
Deckardio #4 Deckardio
#2 Clasicazo. Un placer, el blog es muy recomendable. Lo lleva el mismo chico que "Rol de los 90".
#6 endy
#4 genial muchas gracias por la información!
Pacman #8 Pacman
Cuantas monedas de 5 duros invertidas en este juego.

Valieron la pena, por supuesto.
Fisionboy #3 Fisionboy *
Menudo traga-monedas era este juego. Mis favoritos siempre serán Captain Comando y Sunset Raiders.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Yo siempre he sido más del ninja púrpura y el ninja ocre:
www.youtube.com/watch?v=EehdIcypknY
#7 Nastar
En su dia lo flipamos mucho aunque luego estaba limitadisimo en lo jugable, si no es por lo de colgarse el juego apenas tiene el combo basico y la voltereta con agarre .
Hay un port creo que cancelado que se vio en videos promocionales para mega, muy diferente, pero se le conoce sobre todo por los de nes, que son plataformas 2d de accion que salvo nombre y prota no comparten nada mas.
