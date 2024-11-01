edición general
Una severa ola de calor azota partes de Australia con temperaturas récord y condiciones catastróficas

Australia Occidental ha experimentado un clima extremo en las últimas semanas debido al calor generado sin ningún sistema climático similar al monzón. “Todo ese calor se está acumulando y cociendo, y ahora está siendo empujado hacia los estados del este, por lo que veremos cómo avanza la próxima semana”, dijo Howe. Se podrían establecer nuevos récords de temperatura para enero, o para todo el año, en partes del norte de Victoria, el oeste de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland.

etiquetas: australia , temperatura
#1 soberao *
El verano que nos espera: a sionistas metiendo fuego al bosque como en Argentina y olas de calor como las de Australia. Y mientras tanto brigadas forestales despedidos y los bomberos prendiéndose fuego para que les hagan caso. www.meneame.net/story/hombre-vestido-bombero-armado-hacha-amenaza-quem
Pacman #2 Pacman
Nada nuevo en Australia. Es recurrente y ahora están en verano

Hay años que los koalas se caen de los árboles, aun no ha pasado (esperemos que este año no pase)
sotillo #3 sotillo
#2 Circulen, aquí no hay nada que ver ¿No tiene piscinas y aire acondicionado? Pues haga dinero hombre de dios y viaje a zonas más fresquitas
Pacman #4 Pacman
#3 mi hija vive allí, en Brisbane. Van de casa (con aire) al coche (con aire) al centro comercial (con aire), o como mucho salen ya de noche
sotillo #5 sotillo
#4 Como en Murcia
Pacman #6 Pacman
#5 también hablan raro, cierto
sotillo #7 sotillo
#6 Ya te digo
