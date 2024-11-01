Una severa ola de calor azota partes de Australia con temperaturas récord y condiciones catastróficas

Australia Occidental ha experimentado un clima extremo en las últimas semanas debido al calor generado sin ningún sistema climático similar al monzón. “Todo ese calor se está acumulando y cociendo, y ahora está siendo empujado hacia los estados del este, por lo que veremos cómo avanza la próxima semana”, dijo Howe. Se podrían establecer nuevos récords de temperatura para enero, o para todo el año, en partes del norte de Victoria, el oeste de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland.