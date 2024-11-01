Los servicios de ajuste se disparan este febrero con tanta producción renovable y hacen que no se note la caída del precio mayorista en la factura

En días como hoy se paga hasta tres veces más por ajustar el sistema que por la electricidad que se compra en el sistema. Uno de los problemas es la diferencia entre el precio mayorista, al que se vende la energía en el mercado, y el precio final que paga el consumidor en la factura de la luz. A mayor integración de renovables más caro sale otro concepto del término energético de la factura que se denomina los servicios de ajuste. Es decir, el precio que se paga por ajustar la energía en el mercado.