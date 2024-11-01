Los servicios de ajuste se disparan este febrero con tanta producción renovable y hacen que no se note la caída del precio mayorista en la factura

En días como hoy se paga hasta tres veces más por ajustar el sistema que por la electricidad que se compra en el sistema. Uno de los problemas es la diferencia entre el precio mayorista, al que se vende la energía en el mercado, y el precio final que paga el consumidor en la factura de la luz. A mayor integración de renovables más caro sale otro concepto del término energético de la factura que se denomina los servicios de ajuste. Es decir, el precio que se paga por ajustar la energía en el mercado.
Además, a ello le tienes que sumar el coste de la operación reforzada que desde el 28 de abril en adelante hasta hoy ha tenido un coste de unos 1.100 millones de euros para todos los consumidores de energía eléctrica.
Es cierto que las renovables te hacen más barato el precio de la electricidad en el mercado mayorista, pero luego cuadrar el sistema no es tan barato, y si a eso le sumas otros conceptos como cargos (primas a las renovables y cogeneración + deuda del sistema eléctrico) y los impuestos a la luz hacen que sea prácticamente igual pagar una factura que otra, con más o menos renovables.
En lo que estamos ya ganando, y eso va a ir a más con el vehículo eléctrico, es en la independencia energética, disminuir importaciones de hidrocarburos, y eso ya de por sí es una gran noticia. España, por su situación geográfica y por su geografía que favorece la hidroeléctrica, tiene todo el potencial para convertirse en una potencia energética en Europa.
Pero la transición energética no es barata, y más si la basamos en fuentes que externalizan sus costes de regulación, estabilidad y suministro como son la eolica y fotovoltaica. Cosa que no ocurre con la hidráulica y la termosolar con acumulación.
#4 La regulación con bombeo y batería está por encima de los 110 €/MWh, no hay nada gratis.
Si no tenemos esto claro, nos autoengañamos.
La transición energética hay que hacerla sí o si, pero ni es gratis ni es barata.
7% Impuesto al valor de la producción eléctrica (IVPP)
5,11% Impuesto especial a la electricidad.
Y al final multiplicado por el 21% del IVA, total 35,65%
www.meneame.net/story/sector-renovable-urge-quitar-impuesto-7-generaci
En comentarios de la noticia aparece el coste del RECORE y el precio real que pagamos por cada fuente de generación:
Solar térmica 279 €/Mwh
Ciclos Combinados 145 €/Mwh
Carbón 130 €/Mwh
Hidráulica Bombeo 117 €/Mwh
Cogeneración 108 €/Mwh
Hidráulica 87 €/Mwh
Fotovoltaica 87 €/Mwh
Nuclear 71 €/Mwh
Eólica 59 €/Mwh
Eso sin ajustar los pagos por CdF de las subastas entre 2016 y 2020, pero no variaría mucho.
La producción de renovables ha aumentado mucho en los últimos años, pero no por ello nos vamos a cargar centrales productoras no renovables que puedan ser necesarias en un momento dado.
Creo que con el tiempo se podrán encontrar maneras de gestionar y equilibrar la red más eficientes.