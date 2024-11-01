edición general
El sector renovable urge a quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica para acelerar la electrificación

APPA Renovables ha reclamado la eliminación inmediata del impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como “impuesto del 7%”, por ser "una figura que encarece la electricidad y frena la electrificación, la vía más eficaz y rápida para incorporar más renovables al 'mix' energético y sustituir combustibles fósiles importados". En este sentido, la entidad ha recordado que el IVPEE se creó hace 14 años como un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en un contexto de déficit del sector elé

#2 El_dinero_no_es_de_nadie
De este modo, en la actualidad, si un hogar o industria quiere electrificar sus consumos se ha de enfrentar a impuestos como el 7% del IVPEE, más del 5,11% de impuesto especial, un IVA del 21% y un "sinfín de cánones y tasas que cargan la generación renovable". Por otra parte, la entidad ha detallado que España ha demostrado en los últimos años una "gran capacidad" para descarbonizar su sistema eléctrico, ya que en 2024 la generación renovable alcanzó el 56,8% del mix.

Sólo en impuestos el 35,65%
(7+5,11) x 21= 35,65%
Cánones,tasas y peajes aparte.
2 K 25
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
"Actualmente, con objetivos climáticos y de reindustrialización encima de la mesa, mantenerlo supone una señal contraria a la transición energética y a la competitividad del país", ha señalado.

El impuesto y las renovables
El director general de la organización, José María González Moya, ha declarado que en España se sigue "arrastrando el lastre de un impuesto que va contra los objetivos que se tienen marcados". "Las renovables son el 25% de nuestro consumo global de…   » ver todo el comentario
1 K 18
#4 tobruk1234
Me parece bien , pero solo para el pequeño generador, las grandes que paguen
0 K 7
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Da igual, los impuestos van a tu factura, no desaparecen.
0 K 12

