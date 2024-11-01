El sector renovable urge a quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica para acelerar la electrificación

APPA Renovables ha reclamado la eliminación inmediata del impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como “impuesto del 7%”, por ser "una figura que encarece la electricidad y frena la electrificación, la vía más eficaz y rápida para incorporar más renovables al 'mix' energético y sustituir combustibles fósiles importados". En este sentido, la entidad ha recordado que el IVPEE se creó hace 14 años como un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en un contexto de déficit del sector elé
| etiquetas: appa , renovables , ivpee
Sólo en impuestos el 35,65%
(7+5,11) x 21= 35,65%
Cánones,tasas y peajes aparte.
El impuesto y las renovables
El director general de la organización, José María González Moya, ha declarado que en España se sigue "arrastrando el lastre de un impuesto que va contra los objetivos que se tienen marcados". "Las renovables son el 25% de nuestro consumo global de… » ver todo el comentario