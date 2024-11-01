·
9
meneos
46
clics
Sergio Bayarri Ávarez, un policía sionista que trafica con odio
Este policía local valenciano actúa como agente de propaganda sionista difundiendo los bulos que las agencias al servicio de Netanyahu implementan para negar el holocausto
|
etiquetas
:
policía
,
sionista
,
odio
8
1
3
K
71
actualidad
14 comentarios
8
1
3
K
71
actualidad
#5
rob
*
#3
Disculpa pero no aparece nada de lo que comentas.
¿Quizá tienes otro enlace?
En la Meneaetiqueta, no dice nada al respecto:
spam
En Menéame el término spam puede referirse a dos conceptos: la promoción o propaganda no solicitada y el abuso de fuentes de envío. El primero y más conocido es la propaganda no solicitada. Dada la popularidad y gran audiencia de Menéame, es habitual que los anunciantes lo usen como plataforma para publicitar sus productos (a pesar de ir contra las normas de uso).…
» ver todo el comentario
1
K
34
#8
Ripio
#5
A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor,
siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado
.
Es decir, si no envías 5 distintas antes de repetir, cualquiera puede considerarlo spam con las normas en la mano y no hay queja que valga.
0
K
20
#9
keizal
*
#5
Mira a ver si en este enlace, creo que sí.
www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
Basado el la norma anterior que decía que: «El autobombo está permitido si se ejerce con moderación, buen gusto y acompañado de participación activa». A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado.
1
K
40
#12
Ripio
#5
Por cierto, deberias rectificar con un comentario.
Lo que he dicho SI sale en el enlace que te he puesto.
0
K
20
#14
Ripio
#13
Del llorica que se inventa cosas.
Necesita casito.
0
K
20
#1
Ripio
Hay hacer que cinco envíos antes de repetir fuente.
0
K
20
#2
rob
#1
No sabía eso. Por favor, ¿puedes decirme donde está esa norma?
1
K
34
#3
Ripio
*
#2
www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
0
K
20
#6
Livingstone85.
#1
Repasarse el historial de un usuario para ver si hay 5 envios entre fuentes es casi tan penoso como el segundo negativo que ha recibido éste
Y sólo lo haces con los que te caemos mal como
@ccguy
o yo.
0
K
20
#10
Ripio
Como siempre, buscando refuerzos para recabar apoyos.
Incapaz de otra cosa.
0
K
20
#13
Top_Banana
*
#10
Ya no sé si hablas del policía local sionista del envío o de otra cosa.
0
K
13
#4
ElBeaver
Aviso diario Red, medio iraní de propaganda antiisraelí.
2
K
-7
#7
rob
#4
¿Y eso es malo?
0
K
14
#11
ElBeaver
#7
si, lo es , irán es una dictadura teocrática sanguinaria
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
