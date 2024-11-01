edición general
¿Qué es ser sueco? Para el Gobierno sostenido por la ultraderecha, tiene que ver con Ikea, Pippi Calzaslargas y el Nobel

El Gobierno de Suecia ha decidido crear un canon cultural (kulturkanon), una lista de 109 elementos que toda persona que viva en el país nórdico debería conocer y estudiar porque, según la medida, define los valores y la cultura del país nórdico. El Ejecutivo conservador, que se sustenta con el apoyo de la ultraderecha, considera que Pippi Långstrump (Pippi Calzaslargas), la tienda de muebles y decoración Ikea, el Premio Nobel y el cineasta Ingmar Bergman forman parte del patrimonio que define lo que significa ser sueco.

| etiquetas: suecia , internacional , ultraderecha , nobel , cultura , cine
3 comentarios
wata #3 wata
Y hacerse el sueco no cuenta?
#1 DenisseJoel
Entonces, ¿dar el premio nobel de la paz a gente violenta tiene que ver con ser sueco?
Postmeteo #2 Postmeteo
Ole por ellos. Por lo menos ya tienen unos mínimos, ya irán refinando la fórmula.
Me gustaría hacer notar que Suecia puntúa altísimo en los indices de democracia y que ésto es lo que han votado sus ciudadanos
