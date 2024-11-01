¿Qué es ser sueco? Para el Gobierno sostenido por la ultraderecha, tiene que ver con Ikea, Pippi Calzaslargas y el Nobel

El Gobierno de Suecia ha decidido crear un canon cultural (kulturkanon), una lista de 109 elementos que toda persona que viva en el país nórdico debería conocer y estudiar porque, según la medida, define los valores y la cultura del país nórdico. El Ejecutivo conservador, que se sustenta con el apoyo de la ultraderecha, considera que Pippi Långstrump (Pippi Calzaslargas), la tienda de muebles y decoración Ikea, el Premio Nobel y el cineasta Ingmar Bergman forman parte del patrimonio que define lo que significa ser sueco.