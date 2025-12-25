La Sepi supo y autorizó los pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con el rescate público  

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Plus Ultra informó a la Sepi de estos préstamos firmados en 2020 y 2021 por 1,3 millones de euros con sociedades del holandés Simon Leendert Verhoeven, investigado actualmente por las fiscalías suiza y francesa como cabecilla de esta trama de lavado de
Aldama dijo que le dijo koldo que se llevó presuntamente pasta a república Dominicana de está operacion 10 millones.
Ademas que sabia el nombre de los testaferro.
Tambien que hicieron un precontrato de compra de aviones falso para presentar al sepi porque los técnicos decian que eso era… » ver todo el comentario
Hasta ahora todo se ha cumplido
www.cuatro.com/noticias/espana/20251218/horizonte-victor-aldama-senala
Si, si prudencia, me faltan datos, no se...
Debió de ser mágicamente o bien es que la pasta llego de otro lado, la.blanquearon y se quedaron parte
elpais.com/espana/2025-12-12/anticorrupcion-investiga-si-plus-ultra-de
He encontrado esto otro
gaceta.es/espana/la-udef-duda-de-que-plus-ultra-pueda-devolver-los-53-
Todo lo que ha dicho se ha cumplido.
Dijo saber los testaferros y que los diría en el juicio.
Por algo esta en libertad, por colaborar.
Cerdan imputado, abalos y koldo en la carcel.
La fontanera imputada (a la que el partido jamas denuncio), otros 2 o tres mas que no se quienes era también.
De verdad, no hagas el ridículo.
Y koldo que grababa todo tienes ahi pruebas hasta casi del nacimiento de cristo.
Eso te lo dice pedro sanchez?
Es que es el argumentación que usaban al comienzo.
Porque eso decían de él y después cayeron todos los que han caído.
Tiene los nombres de los testaferro según el.
Cerdan esta fuera de manera provisional porque ya no existe riesgo de fuga.
Abalos diciendo por OKDiario que va a cantar la traviata y en RTVE diciendo que es inocente y que Pedro Sanchez nada tiene que ver.
Lo de la "fontanera" se tiene que ver si es eso cierto o no ( es demasiado rocambolesco todo)
Yo pongo las cosas sobre la mesa viendolo de forma imparcial, no hago el ridiculo.
Madre mia pero esto es acojonte, si fuese la mitad de la mitad en el pp no dudarías ni media coma.
Es que te falta decir que son todos inocentes.
Encima dices que ves las cosas de forma imparcial?
Que estan todos imputados y han caído uno detras de otro como aldama dijo el que sanchez decía que no conocía de nada y que inventaba.
La fontanera no era nadie y resulta que la recibió cerdan.
Jamas fue denunciada por el psoe.
Es acojonante, se te corren en la cara y te dicen que nieva.
Enhorabuena, la noticia ya ha sido tirada abajo.
Al nivel de lo de Granadinas o lo del 11M.
Disfruta:
www.cuatro.com/noticias/espana/20251218/horizonte-victor-aldama-senala
Hay que ser lerdo para criticar una información por la fuente.
Sin duda mentir. Preguntale a abalos, koldo o a la fontanera.
A cerdan tambien.
No desvíes el tema. Has mandado algo que canta a bulo que tira para atrás, y me vienes con una movida de Iker Boniatez.
Que un partido con 100 años de historia se haya convertido en el saco de basura que es ahora no invalida sus planteamientos, tampoco sus militantes de base han hecho nada malo, solamente confiaron en quien jamás debieron confiar, pero eso nos ha pasado a todos.
Cuanto más tarden en admitirlo más dura será la caída.
He abierto el diario de escolar: los mensajes de feijoo confirman que mintió.
⦁ El Gobierno da luz verde al rescate de Duro Felguera y la aerolínea Plus Ultra
⦁ Los peritos independientes declaran ante la juez que Plus Ultra no cumplía requisitos para el rescate
www.meneame.net/story/plus-ultra-solicito-rescate-sepi-diez-veces-mayo [[⦁ Plus… » ver todo el comentario
No salió ni cuando entraron en la sede del PSOE
Si eso pregunta al anterior gobierno por los 60.000 millones perdidos.
Te voy a robar lo que lleves que ya te lo devolveré.
Sin acritud.
Hombre tiene cojones que mandes leer a la gente cuando air europa se rescato a dedo, estan los mensajes de el hijo de hidalgo escribiendo a Begoña nervioso. Si, directamente a la mujer del presidente.
Empresa que ha podido devolver la pasta gracias a la inversión de otra aerolínea. Llevaba años a punto de quebrar, antes del covid creo.
www.lavanguardia.com/dinero/20250811/10963853/ultima-bala-air-europa-t
elpais.com/economia/negocios/2025-11-17/air-europa-coge-viento-de-cola
Y esto va de plus ultra, una aerolinea que apenas operaba 5 aviones y tenía 3 parados, no tenia nada y me imagino que esta quebrada o casi
Igual el que tiene que leer eres tu.