Senadores demócratas bloquearán fondos para Seguridad Nacional por el asesinato de un hombre en Mineápolis a manos del ICE

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza y migración, a raíz de la muerte de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis. La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero después de haber experimentado el más largo de su

comadrejo #1 comadrejo
El agente naranja le pondrá aranceles a ese estado. :troll: :troll:
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"a raíz de la muerte de un hombre"
Muerte no, asesinato o ejecución.
Findeton #2 Findeton
El asesinato está mal. Principio moral básico.
troymclure #3 troymclure *
#2 jejejeje que patetico eres, que esta mal dice, el puto nazi

Dilo con la boca aun mas chica a ver si se nota menos.
#5 trasparente
Yo quiero tiros a mansalva ya. Y algún bombardeo. Si es que al final los USA son un estado fallido.
menéame