Senadores demócratas bloquearán fondos para Seguridad Nacional por el asesinato de un hombre en Mineápolis a manos del ICE

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza y migración, a raíz de la muerte de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis. La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero después de haber experimentado el más largo de su