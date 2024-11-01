El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump "asesinar" al ayatolá Alí Jamenei

"Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", ha afirmado durante una entrevista con la cadena Fox News. Graham ha pedido "ponerse del lado de la gente y no del ayatolá", a quien ha calificado de "Hitler moderno", de "nazi religioso" y de ser "una persona horrible".