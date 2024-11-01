edición general
El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump "asesinar" al ayatolá Alí Jamenei

"Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", ha afirmado durante una entrevista con la cadena Fox News. Graham ha pedido "ponerse del lado de la gente y no del ayatolá", a quien ha calificado de "Hitler moderno", de "nazi religioso" y de ser "una persona horrible".

#2 Suleiman
"yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente" Esta amenazando a Trump?
3
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#2 cuando hablan de Hitler moderno", de "nazi religioso" y de ser "una persona horrible", siempre proyectan en otros.
Curioso
0
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
te añado a alas etiquetas Lindsey Graham

Que por cierto pidió aplastar a los que sancionasen a Israel
www.meneame.net/story/lindsey-graham-aliado-trump-advierte-reino-unido
0
#5 soberao *
#3 No va a pedir el hijoputa este que arresten, secuestren y entreguen a Netanyahu a la Corte Penal Internacional por genocida, cuando el fascista éste vaya a EE.UU a pedir más bombas del mil kilos y munición para asesinar a niños y a sus familias en barrios residenciales de refugiados.
0
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
comienza la carrera por ser más Trump que nadie y así sucederle!! qué guay, no? (ironic mode on)
0
Dene #6 Dene
Ojala tengas tu lo que pides para los demas HdlGP
0
DDJ #4 DDJ
"Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente"

Empieza por los que tienes más cerca: Obama, Hillary Clinton, Bush, Trump
0

