El Senado elimina el pago de dietas en efectivo tras la polémica por los abonos a Ábalos y Cerdán

El Senado ha aprobado este martes prohibir el pago de dietas en efectivo. Así lo ha aprobado la Mesa de la institución, según ha adelantado La Sexta y ha confirmado elDiario.es. La Cámara Alta, además, “exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones” y “a los grupos parlamentarios una cuenta propia para el pago de subvenciones”.
| etiquetas: senado , pagos en efectivo , política
Que mal envejecen todas y cada una de las manifestaciones del Partido Popular.
Intentar vender que existe una financiación irregular en el PSOE amparándose en esta gilipollez, solo se le podía ocurrir al PP, y obviamente a su maquinaria de prensa y medios afines, que ya han encendido el ventilador de mierda.