El Senado elimina el pago de dietas en efectivo tras la polémica por los abonos a Ábalos y Cerdán

El Senado ha aprobado este martes prohibir el pago de dietas en efectivo. Así lo ha aprobado la Mesa de la institución, según ha adelantado La Sexta y ha confirmado elDiario.es. La Cámara Alta, además, “exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones” y “a los grupos parlamentarios una cuenta propia para el pago de subvenciones”.

Ze7eN #1 Ze7eN
Vaya, resulta que el Senado también pagaba dietas en sobres :-D
Que mal envejecen todas y cada una de las manifestaciones del Partido Popular.
#7 mrM4
#1 Si a petición de un senador que estaba en proceso de divorcio y no quería que figurara en las nóminas. ¿Adivinais el partido de dicho senador?
Ze7eN #9 Ze7eN *
#7 El caso es que el pago en efectivo es una práctica habitual en la Administración Pública y, obviamente, no es delito.

Intentar vender que existe una financiación irregular en el PSOE amparándose en esta gilipollez, solo se le podía ocurrir al PP, y obviamente a su maquinaria de prensa y medios afines, que ya han encendido el ventilador de mierda.
yoma #4 yoma
El pago en metálico es legal en España. Lo que hay que hacer es justificar dichos pagos. :troll:
#8 mrM4 *
#4 y según el informe de la UCO cuadran los importes y todo era correcto. Pero es tan tendadora una foto de un sobre con dinero...
Ze7eN #10 Ze7eN
#4 Eso, y que les aplique la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales que establece un máximo de 1.000 euros para las transacciones en efectivo. Al tratarse de una administración pública, no les aplica, y a los Ministerios tampoco.
Skiner #5 Skiner
Hay que cerrar el Senado y se acaba la broma esta
obmultimedia #2 obmultimedia
Regla cosmetica, el dinero va a los partidos politicos y es ahi donde hacen los pagos en metalico.
tdgwho #3 tdgwho
Si, esto siempre se supo. Y el problema no es que se paguen así, sino si está o no la documentación que justifica los pagos.
Fartucu #6 Fartucu
Vaya puta tela.
