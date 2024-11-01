El Senado elimina el pago de dietas en efectivo tras la polémica por los abonos a Ábalos y Cerdán

El Senado ha aprobado este martes prohibir el pago de dietas en efectivo. Así lo ha aprobado la Mesa de la institución, según ha adelantado La Sexta y ha confirmado elDiario.es. La Cámara Alta, además, “exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones” y “a los grupos parlamentarios una cuenta propia para el pago de subvenciones”.