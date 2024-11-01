edición general
El Senado de EEUU aprueba una resolución que impediría a Trump tomar en solitario acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves una resolución bipartidista que impediría que el presidente, Donald Trump, emprenda nuevas acciones militares contra Venezuela, tras ordenar una redada el fin de semana para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, sin previo aviso al Congreso.

5 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Como tengan que hacer una por cada país que ha amenazado...
Mountains #1 Mountains *
La medida fue aprobada con 52 senadores a favor y 47 en contra. Todos los demócratas votaron a favor, al igual que los republicanos Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

La resolución sobre poderes de guerra, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, exige que Trump solicite permiso antes de atacar o utilizar las fuerzas militares contra Venezuela.

PD, podían haber aprovechado a incluir Groenlandia.. en el tratado.
Kantinero #5 Kantinero
Justo estaba pensando en eso, por lo visto no necesitaba Trump de la autorización del congreso para la operación
