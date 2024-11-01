El Senado de EEUU aprueba una resolución que impediría a Trump tomar en solitario acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves una resolución bipartidista que impediría que el presidente, Donald Trump, emprenda nuevas acciones militares contra Venezuela, tras ordenar una redada el fin de semana para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, sin previo aviso al Congreso.
La resolución sobre poderes de guerra, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, exige que Trump solicite permiso antes de atacar o utilizar las fuerzas militares contra Venezuela.
PD, podían haber aprovechado a incluir Groenlandia.. en el tratado.
