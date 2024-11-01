El Senado de EE. UU. avanza en una resolución sobre poderes de guerra para impedir que Trump tome más acciones militares en Venezuela [ENG]

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución bipartidista de poderes de guerra para evitar que Donald Trump emprenda más acciones militares contra Venezuela , después de que ordenó una redada el fin de semana para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, sin avisar previamente al Congreso. La medida fue aprobada con 52 senadores a favor y 47 en contra. Todos los demócratas votaron a favor de la resolución, al igual que los republicanos Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.