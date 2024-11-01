edición general
10 meneos
9 clics
El Senado de EE. UU. avanza en una resolución sobre poderes de guerra para impedir que Trump tome más acciones militares en Venezuela [ENG]

El Senado de EE. UU. avanza en una resolución sobre poderes de guerra para impedir que Trump tome más acciones militares en Venezuela [ENG]

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución bipartidista de poderes de guerra para evitar que Donald Trump emprenda más acciones militares contra Venezuela , después de que ordenó una redada el fin de semana para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, sin avisar previamente al Congreso. La medida fue aprobada con 52 senadores a favor y 47 en contra. Todos los demócratas votaron a favor de la resolución, al igual que los republicanos Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

| etiquetas: senado de ee.uu , venezuela , trump , acciones militares , colonialismo
9 1 0 K 112 actualidad
3 comentarios
9 1 0 K 112 actualidad
#3 Grahml
Trump acaba en la cárcel.
0 K 20
estemenda #2 estemenda
Mucho me temo que todas estas pajaradas no sean tanto el producto de la mente enajenada del Zanahorio sino un plan ampliamente compartido por las "fuerzas vivas" de Estados Unidos, el Estado Profundo, y que muerto el perro no se acabará la rabia.
0 K 12
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Le crecen los enanos a la rata naranja.
0 K 7

menéame