"Es un semental": TVG ríe la chanza machista de Bertín Osborne sobre el rito de fertilidad de A Lanzada
El canal autonómico promocionó el programa en sus redes oficiales con la respuesta del cantante...
actualidad
8 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
... a la ancestral costumbre gallega para buscar un embarazo: "Las mandas a mi casa y no hay problema"
K
K
33
#7
JuanCarVen
#1
Eso lo suelta un adolescente y tiene un pase, alguien sin educación. En un señor de su edad queda patético.
K
K
15
#5
Leon_Bocanegra
*
Está noche en Max, Mega estructuras Nazis, capitulo 12 : El pene de Bertín Osborne.
K
K
22
#2
alcama
Ofendiditos en 3,2,1 ...
K
K
20
#4
Tensk
#2
Es que en eldiario están muy por encima de ese lenguaje y tienen que apuntar con el dedo de señalar a quien se sale de la rectitud que ellos ejemplifican.
Qué cansinismo de ofendiditos, la virgen.
K
K
11
#8
Un_señor_de_Cuenca
Niño, dame un palillo y ponme otro coñac.
K
K
13
#3
Pertinax
*
Norberto no te come el coño te... toca la armónica.
youtu.be/NKJcOH098QM?si=eumjoRGqFJUHSYw5
K
K
12
#6
tromperri
personas normales en 3,2,1…
K
K
9
