"Es un semental": TVG ríe la chanza machista de Bertín Osborne sobre el rito de fertilidad de A Lanzada

"Es un semental": TVG ríe la chanza machista de Bertín Osborne sobre el rito de fertilidad de A Lanzada  

El canal autonómico promocionó el programa en sus redes oficiales con la respuesta del cantante...

YSiguesLeyendo
... a la ancestral costumbre gallega para buscar un embarazo: "Las mandas a mi casa y no hay problema"
JuanCarVen
#1 Eso lo suelta un adolescente y tiene un pase, alguien sin educación. En un señor de su edad queda patético.
Leon_Bocanegra
Está noche en Max, Mega estructuras Nazis, capitulo 12 : El pene de Bertín Osborne.
1 K 22
alcama
Ofendiditos en 3,2,1 ...
Tensk
#2 Es que en eldiario están muy por encima de ese lenguaje y tienen que apuntar con el dedo de señalar a quien se sale de la rectitud que ellos ejemplifican.

Qué cansinismo de ofendiditos, la virgen.
Un_señor_de_Cuenca
Niño, dame un palillo y ponme otro coñac.
Pertinax
Norberto no te come el coño te... toca la armónica.
youtu.be/NKJcOH098QM?si=eumjoRGqFJUHSYw5
tromperri
personas normales en 3,2,1…
