El seleccionador de Nigeria denuncia a la RD Congo por usar magia negra en los penaltis: "Hizo vudú"

El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras quedar fuera del torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026, que su equipo fue víctima de vudú prácticado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penaltis. Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.
| etiquetas: nigeria , rd congo , magia negra , vudú
"Si me tengo que creer que hay un señor invisible en todos lados, que además son 3, pero concebido por una paloma y una mujer virgen, o que además todos los humanos somos hijos de 2 personas creadas por ese ser mágico en contra de toda la ciencia, por qué no me puedo creer que si le pincho unos alfileres a un muñeco de trapo hecho por mí, puedo causarle algún mal a la persona que odio???"
Pues eso, que si de lo que se trata es en creer a ciegas en cosas no demostrables y que van en contra de la ciencia que SÍ está demostrada, no tiene más valor una fe que la otra.