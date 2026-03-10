Seis soldados franceses heridos por un "ataque con drones" en el Kurdistán iraquí (francés)

Estos soldados "están realizando acciones de entrenamiento en la lucha contra el terrorismo con socios iraquíes", indica el Estado Mayor francés, precisando que "su tratamiento fue inmediato en el centro médico más cercano". Según Reuters, estos soldados estaban en una base compartida por soldados franceses y peshmerga en la región de Makhmour.
'...La ONU estima que más de 3 millones de iraníes se han visto desplazados debido a la guerra...'
'...-El Ministerio de Salud iraní informó el lunes que más de 1200 personas murieron en el país, entre ellas alrededor de 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años. Además, más de 10.000 civiles resultaron heridos....'
'...-El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 486 personas murieron y 1313 resultaron heridas desde el inicio de la escalada....'
