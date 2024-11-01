Seis de las medidas contra la migración que presenta el PP ya estaban en el programa de Vox en 2023

En Vox están encantados de que el Partido Popular adopte medidas que parezcan suyas, porque saben que eso les beneficia en las encuestas. Y la realidad es que el argumentario sostenido por el Partido Popular en su nuevo documento ya ha sido, en parte, esgrimido en el pasado por Vox. En total, hasta seis medidas han sido presentadas antes por la formación de Abascal.