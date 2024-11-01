edición general
Seis de las medidas contra la migración que presenta el PP ya estaban en el programa de Vox en 2023

En Vox están encantados de que el Partido Popular adopte medidas que parezcan suyas, porque saben que eso les beneficia en las encuestas. Y la realidad es que el argumentario sostenido por el Partido Popular en su nuevo documento ya ha sido, en parte, esgrimido en el pasado por Vox. En total, hasta seis medidas han sido presentadas antes por la formación de Abascal.

johel #4 johel *
Ayer Pagascal estaba desatado, preguntaba "¿Feijoo se va a dejar barba para imitarme?" .
Recordad niños; Si te arrimas a un supremacista, el supremacista gana.
Thornton #1 Thornton
Es lo que tiene explotar al mismo becario para que te haga los planes y programas electorales. :troll:
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 O la misma IA.

No sería la primera vez que se les pilla haciendo propuestas por IA.
mariKarmo #6 mariKarmo
Frente al sangrado de votos del PP hacia VOX tenían dos estrategias y una oportunidad.

1. Parecerse mucho a VOX para evitar ese sangrado.
2. Alejarse de los postulados de VOX y hacer ver a sus votantes que lo que propone ese partido es una locura para el país.

Han ido a escoger la más cobarde.
#7 tierramar *
Pura propaganda: la realidad es que PP y VOX ataren y traen a la inmigración latina: de hecho el PP tiene una secretaria para facilitar la inmigración latina dirigida por una mujer ecuatoriana. Y de hecho, la comunidad de Madrid ha gastado más de 1 millones en la fiesta de la hispanidad, dirigido a los latinos
Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los "nuevos españoles".…   » ver todo el comentario
Chinchorro #8 Chinchorro
#5 osea que quieren latinos pobres y moros ricos.
Chinchorro #2 Chinchorro
Contra? Pero si Ayuso les monta fiestuquis y Feijoo se hace fotos con los líderes de sus sectas...

www.eldiario.es/rastreador/alberto-nunez-feijoo-pastora-evangelica-tib
#5 Leon_Bocanegra
#2 es que esos no son moros. Lo de que están en contra de la inmigración dejó de colar hace muchos años. Lo que están es en contra de los moros pobres. A los árabes ricos les lamen las bolas si hace falta.
