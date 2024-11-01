Seis de las medidas contra la migración que presenta el PP ya estaban en el programa de Vox en 2023

En Vox están encantados de que el Partido Popular adopte medidas que parezcan suyas, porque saben que eso les beneficia en las encuestas. Y la realidad es que el argumentario sostenido por el Partido Popular en su nuevo documento ya ha sido, en parte, esgrimido en el pasado por Vox. En total, hasta seis medidas han sido presentadas antes por la formación de Abascal.
| etiquetas: vox , pp , corrupción , ultraderecha , inmigración
Recordad niños; Si te arrimas a un supremacista, el supremacista gana.
No sería la primera vez que se les pilla haciendo propuestas por IA.
1. Parecerse mucho a VOX para evitar ese sangrado.
2. Alejarse de los postulados de VOX y hacer ver a sus votantes que lo que propone ese partido es una locura para el país.
Han ido a escoger la más cobarde.
Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los "nuevos españoles".… » ver todo el comentario
www.eldiario.es/rastreador/alberto-nunez-feijoo-pastora-evangelica-tib