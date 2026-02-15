edición general
El seguro de vida “regalo” por domiciliar la nómina no cubre todo lo que crees: el Supremo avala que el banco acepte las condiciones por ti

A principios de los años 2000, Sabino aceptó una promoción de Caja Madrid: si domiciliaba su nómina, le “regalaban” un seguro colectivo de accidentes. No firmó ningún contrato de seguro, no rellenó cuestionarios médicos y tampoco pagó prima alguna. Simplemente recibió un certificado donde se decía que estaba cubierto en caso de fallecimiento o invalidez con una indemnización de 9.015€. Años después sufrió un infarto, que acabó en incapacidad permanente absoluta. Convencido de que el seguro debía responder, reclamó los 9.000€ a la aseguradora...

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Los "regalos" que ofrece la Banca por esto o aquello siempre son envenenados. Cuanto menos caso se les haga mejor para uno.
ochoceros #2 ochoceros
La familia hasta ha tenido que pagar las costas del juicio, como aviso a navegantes.

La banca SIEMPRE gana.

Lo raro es que no hiciesen como sale en el documental Sicko (Michael Moore) en EE.UU. cuando las empresas aseguraban la vida de sus empleados PERO era la propia empresa la única beneficiaria del seguro. Y hablan de un caso con una indemnización de 6 dígitos que destapó que las empresas tienen sus cálculos y estadísticas para hacer dinero con la muerte de empleados. Como para que te limpien el forro para cuadrar el ejercicio :-P
pepel #5 pepel
Nunca se ha visto que un Banco diga la verdad. Siempre hablan con "boca pequeña".
rar #1 rar *
Pues, menos por el detalle de que el titular no coincide con la entradilla, un seguro de vida no es uno de accidentes, la sentencia es lógica del todo.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1 No te has leido el articulo...
#6 Aas59
Sabino es un poco tonto por creerse algo de Caja Madrid.
Nadie te regala nada.
