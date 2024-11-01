edición general
La Seguridad Social bajará las pensiones mínimas de viudedad en 2026 si se reciben más de 9.442 euros

Desde el 1 de enero de 2026 los pensionistas verán revalorizada su pensión un 2,7%, a excepción de las mininas que subirán un 7% y las mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares que lo hará un 11,4%. En el caso de cobrar la pensión mínima de viudedad junto al complemento a mínimos hay que tener cuidado, pues si se supera cierto umbral la Seguridad Social podría retirar este complemento, reduciendo la prestación a su importe real (sin la ayuda), e incluso tener que devolver las cantidades cobradas al de

#1 okeil
Si se cobra la pensión mínima de viudedad, y se tienen otros ingresos, le pueden quitar el complemento a mínimos. Bulazo.
#2 burgerconqueso
#1 al principio me ha sorprendido, pero se ve que se les ha olvidado el detalle que tu pones en negrita en el tilular.
oliver7 #3 oliver7
Yo directamente iría retirando esa pensión progresivamente, ya que hoy en día todo el mundo puede trabajar.
#4 okeil
#3 Eso se llama fascismo o cleptocracia, después no hay sociedad ni estado, sólo tribu, y no muy grande ...
