La Seguridad Social bajará las pensiones mínimas de viudedad en 2026 si se reciben más de 9.442 euros

Desde el 1 de enero de 2026 los pensionistas verán revalorizada su pensión un 2,7%, a excepción de las mininas que subirán un 7% y las mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares que lo hará un 11,4%. En el caso de cobrar la pensión mínima de viudedad junto al complemento a mínimos hay que tener cuidado, pues si se supera cierto umbral la Seguridad Social podría retirar este complemento, reduciendo la prestación a su importe real (sin la ayuda), e incluso tener que devolver las cantidades cobradas al de