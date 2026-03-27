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Segundo guardia civil detenido por el crimen de La Baronia de Rialb

Segundo guardia civil detenido por el crimen de La Baronia de Rialb

C.G.O., hijo del que fue comandante de la Policía Judicial en Lleida, ahora jubilado, también imputado como supuesto inductor del crimen, fue detenido el miércoles y puesto en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en el juzgado de Solsona. Está imputado por un delito de homicidio.

| etiquetas: guardia civil , detenido , crimen , baronia de rialb
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3 comentarios
8 1 0 K 105 actualidad
#1 UNX
"El entonces mando de la Guardia habría ofrecido información relativa a la investigación en Portugal a cambio de 30.000 euros, que el ahora fallecido no habría pagado".

Nada mafioso, tan solo otro caso aislado.
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Connect #2 Connect *
Si lo han dejado en la calle de nuevo, es que su implicación debe ser testimonial. De hecho es hijo del Guardia Civil implicado directamente.

Los otros tres siguen entre rejas, tanto el Guardia Civil como los del taller mecánico.

En todo caso, si son casos aislados. El cuerpo de la Guardia Civil se compone de más de 85.000 efectivos que en general hacen una gran labor. Pero como en todo gran colectivo (y a veces no tanto) siempre hay ovejas negras.
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daTO #3 daTO
#2 el problema es que hay muchas ovejas negras, a veces, en puestos de responsabilidad y muchas veces, asociados al narcotráfico y a la prostitución. Y estas ovejas negras no son como los chavales que la lian en clase, éstos tienen pistolas y jueces amiguetes. No es un tema trivial que "pasa en todo colectivo", es más serio.
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menéame