Segundo guardia civil detenido por el crimen de La Baronia de Rialb

C.G.O., hijo del que fue comandante de la Policía Judicial en Lleida, ahora jubilado, también imputado como supuesto inductor del crimen, fue detenido el miércoles y puesto en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en el juzgado de Solsona. Está imputado por un delito de homicidio.
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Nada mafioso, tan solo otro caso aislado.
Los otros tres siguen entre rejas, tanto el Guardia Civil como los del taller mecánico.
En todo caso, si son casos aislados. El cuerpo de la Guardia Civil se compone de más de 85.000 efectivos que en general hacen una gran labor. Pero como en todo gran colectivo (y a veces no tanto) siempre hay ovejas negras.