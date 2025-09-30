edición general
El sector metal necesitará 8.000 trabajadores en cinco años al quedar puestos vacantes

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) calcula que en el plazo de unos cinco años habrá 8.000 puestos de trabajo vacantes en la industria asturiana y ve necesario un cambio generacional que los cubra.

#10 Setis
Mi hermano trabaja en el sector (programador CNC). Le pagan una mierda. Que avisen cuando la falta se note en los salarios.
reithor #1 reithor
Esto va a pasar cada vez más en más sectores, las jubilaciones de boomers son muy numerosas.
sotillo #12 sotillo
#1 Esto está pasando ya y lo peor, el relevo da pena y cobran una mierda
#11 Feliberto *
Hay 2,4 millones de personas en el paro, no veo cual es el problema en cubrir 8.000 vacantes.
Skiner #5 Skiner
Pues bravo que empiecen a ofrecer trabajo de calidad a la gente cuando se quede vacante.
Ransa #6 Ransa *
#5 No, eso no pasará, hay que montar pollos como en cádiz cada dos por tres para tener convenios medio qué. Un trabajo peligroso, dañino para la salud, mal pagado...y oh sorpresa, no hay gente.
Dragstat #4 Dragstat
Enhorabuena, un artículo sobre falta de mano de obra donde no aparece la palabra inmigrantes por ninguna parte. Normalmente es lo primero que gritan sin mirar más cerca. Además, se puede leer esto:

"Este convenio, que busca la capacitación de personas para nichos de empleo demandados por la industria, partirá de formaciones gratuitas en el caso de jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 desempleados"
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Up the Irons!
#3 wai
no hay 8000 camareros...
Skiner #7 Skiner
#3 hay 800000 :troll:
#9 wai
#7 digo disponibles para trabajar.
sotillo #13 sotillo
#9 Cuestión de dinero
