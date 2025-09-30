El sector metal necesitará 8.000 trabajadores en cinco años al quedar puestos vacantes

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) calcula que en el plazo de unos cinco años habrá 8.000 puestos de trabajo vacantes en la industria asturiana y ve necesario un cambio generacional que los cubra.
| etiquetas: sector metal , profesional , asturias , soldadores , jubilaciones , precariedad
"Este convenio, que busca la capacitación de personas para nichos de empleo demandados por la industria, partirá de formaciones gratuitas en el caso de jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 desempleados"