El sector de la construcción ha descubierto algo: si quieres albañiles hay que pagarles y darles vacaciones

El sector está viviendo un momento de "descubrimiento": si se quieren albañiles capacitados, es imprescindible mejorar sus salarios y condiciones, incluyendo días de vacaciones y una jornada laboral que permita conciliar. Ese es el principal inconveniente para un tejido industrial formado principalmente por autónomos. A pesar de la creciente demanda de reformas y de nuevas viviendas, el sector de la construcción padece una grave escasez de mano de obra. La situación actual no es solo una cuestión de números, sino un problema estructural (...)

10 comentarios
makinavaja #3 makinavaja
Sorpresón: si no pagas un sueldo justo y racional, nadie quiere trabajar en eso....
#6 Eukherio
#3 Es que en construcción se junta todo. Tiene fama de dejarte el cuerpo molido, y las medidas de seguridad siguen siendo muy cuestionables hoy en día, con lo que cualquiera ha oído una historia de uno que cayó del andamio y quedó en el sitio. O pagas bien y dejas que descansen o no te va a ir ni Dios que de momento actividades que paguen una mierda todavía hay.
#9 PerritaPiloto
#1 #2 #3 Vamos a ver, que antes se pagaba así de bien porque había mucho trabajo en negro y menos inspecciones y mucho pirst. Con la crisis la inspección se ha puesto al día.

Se les ha juntado todo, jubilación masiva de veteranos, falta de entrada de aprendices, por la falta prolongada de trabajo. Y que ya no solapan trabajos o van a destajo. Antes de la crisis había tanta obra que hacían lo que fueran por acabar pronto y que les sobraban jornadas, porque cobraban por obras. Si se habían…   » ver todo el comentario
#2 MPPC
Sorpresón, tras años fundiendo el trabajo de albañil, ahora está fundido.
Chinchorro #4 Chinchorro
Tranquis, que la IA va a venir a cargar sacos de escombros y a poner ladrillos{troll}
Pedro_Bear #1 Pedro_Bear
Uge1966 #7 Uge1966
¿Nadie quiere un trabajo de 35 horas cumpliendo convenio? Que raro me parece...
Powertrip #5 Powertrip *
los primeros que deben querer tener derechos son los albañiles. Conozco a muchos que hablan con desprecio y llaman vagos a los que tenemos un mes de vacaciones. Además esa gente ver normal y lógico cobrar la mitad en negro, porque así luego la guarde le sale gratis. También los he visto poner a parir a los que han intentado cogerse la baja de paternidad completa.
SMaSeR #8 SMaSeR
La obra no es solo el sueldo y las condiciones, que desde luego son lo primero a mejorar. Pero un factor muy importante es que siendo albañil no tienes un lugar de trabajo fijo, siempre te están moviendo y eso es una mierda.
Prefiero cobrar algo menos o lo mismo trabajando en una nave que siempre esta a la misma distancia de mi casa xD.
DonLenguita #10 DonLenguita
Cómo dijo Baiden "Pay then more" y tendrán a los mejores, si pagan menos tendrán a los chapuzas irresponsables, que de eso se quejan también cuando hay que pagar las consecuencias
