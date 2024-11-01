El sector de la construcción ha descubierto algo: si quieres albañiles hay que pagarles y darles vacaciones

El sector está viviendo un momento de "descubrimiento": si se quieren albañiles capacitados, es imprescindible mejorar sus salarios y condiciones, incluyendo días de vacaciones y una jornada laboral que permita conciliar. Ese es el principal inconveniente para un tejido industrial formado principalmente por autónomos. A pesar de la creciente demanda de reformas y de nuevas viviendas, el sector de la construcción padece una grave escasez de mano de obra. La situación actual no es solo una cuestión de números, sino un problema estructural (...)
| etiquetas: empleo , construcción , condiciones laborales , albañilería
Se les ha juntado todo, jubilación masiva de veteranos, falta de entrada de aprendices, por la falta prolongada de trabajo. Y que ya no solapan trabajos o van a destajo. Antes de la crisis había tanta obra que hacían lo que fueran por acabar pronto y que les sobraban jornadas, porque cobraban por obras. Si se habían… » ver todo el comentario
Prefiero cobrar algo menos o lo mismo trabajando en una nave que siempre esta a la misma distancia de mi casa .