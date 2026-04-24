Secretario de guerra de Estados Unidos dice que el ejército estadounidense debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año por su labor

“La única institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año es el Ejército de los Estados Unidos, porque somos el garante de la seguridad y la protección no solo de nuestro país, sino de muchas personas en este mundo”. Hegseth, quien es conocido por sus amenazas contra los “enemigos de Estados Unidos”, había asegurado minutos antes que su trabajo es garantizar que las fuerzas estadounidenses puedan ejercer “máxima violencia” sobre sus adversarios.