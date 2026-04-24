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Secretario de guerra de Estados Unidos dice que el ejército estadounidense debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año por su labor

Secretario de guerra de Estados Unidos dice que el ejército estadounidense debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año por su labor

“La única institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año es el Ejército de los Estados Unidos, porque somos el garante de la seguridad y la protección no solo de nuestro país, sino de muchas personas en este mundo”. Hegseth, quien es conocido por sus amenazas contra los “enemigos de Estados Unidos”, había asegurado minutos antes que su trabajo es garantizar que las fuerzas estadounidenses puedan ejercer “máxima violencia” sobre sus adversarios.

| etiquetas: estados unidos , ejército , nobel de la paz , cada año
5 2 1 K 75 Guerras
12 comentarios
5 2 1 K 75 Guerras
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Estaba borracho cuando lo dijo?

Otra más para el juego de:

¿Quién dijo que: Homer Simpson o Hegseth?
www.meneame.net/story/quien-dijo-homer-simpson-pete-hegseth-ninguno-es
6 K 105
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 espero que lo suficiente para lanzarse a sí mismo montado en un bomba para celebrarlo como en la peli.
2 K 42
Dene #5 Dene
#2 acabas antes preguntando cuando no lo está
0 K 12
josde #9 josde
#2 Como estaría el tío puesto de Fentanilo para decir eso.
0 K 20
#7 mam23
Podríamos establecer , que cada año el ganador/a del nobel de laz se lo regale a EE.UU .
3 K 57
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 el año que viene se lo dan a Netahanyu entonces, el ejército más moral del mundo no puede no tener tal galardón
2 K 54
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Por favor, no haced eco de cada cipotada que suelten estos mongolos.
1 K 23
Niessuh #12 Niessuh
#1 "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza" 1984, George Orwell
0 K 10
themarquesito #11 themarquesito
"Secretario de Guerra" es un título secundario no oficial, creado para satisfacer la frágil masculinidad de Pete Hegseth
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Kantinero #6 Kantinero
Si se lo han dado a la Corina que no desesperen, un poco de paciencia…
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elgranpilaf #10 elgranpilaf
Hijo de puta
0 K 11
#3 Chuache_cientifico
Que renombren el departamento como Departamento de Guerra y Paz
0 K 7

menéame