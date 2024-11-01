edición general
Qué es Schoenstatt, el movimiento ultracatólico al que pertenece el presidente electo de Chile, José Antonio Kast

La organización, nacida en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ha estado en el centro de la atención tras las acusaciones de abuso contra su fundador.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ultracatolico, padre afiliado al partido nazi, dijo que si Pinochet estuviera vivo, “claramente votaría por mí “ xD xD otro nostálgico
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Gentes Nazis, Peter.
#3 Spermando *
No podemos considerar religiosa esa organización claramente religiosa. Debemos juzgar sus acciones que no nos gusten como individuales y provenientes de una coyuntura social compleja en la que pudo haber sufrido en el pasado.
Huy, perdón, me equivoqué de religión.
