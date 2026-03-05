“SAVE America Act” el proyecto de ley de Trump, aprobado ya en la Cámara de Representantes, plantea bloquear el voto por correo en Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump promueve una iniciativa legislativa conocida como “SAVE America Act” (Safeguard American Voter Eligibility Act), un proyecto que busca endurecer los requisitos para participar en elecciones federales en Estados Unidos y que ha generado un intenso debate político sobre el acceso al voto. En el marco de esta ley se prohibirá el voto por correo, alegando ser principal fuente de fraude electoral, salvo en casos excepcionales autorizados. Las nuevas reglas podrían dificultar el acceso al voto para millones.
Según algunas encuestas, esos grupos de personas NO votan mayoritariamente por Trump.
Eso de ir cribando el derecho a voto hasta que solo puedan votar los que te apoyan, es la democracia a exportar al resto del mundo.
Tienen un sistema que desincentiva el voto, y se la sopla.
Eso sí, los malos son los de Huawei, que nos espían.
autorizadosen los que esos votos sean para mí"
Democracia de tola vida