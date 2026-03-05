edición general
“SAVE America Act” el proyecto de ley de Trump, aprobado ya en la Cámara de Representantes, plantea bloquear el voto por correo en Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump promueve una iniciativa legislativa conocida como “SAVE America Act” (Safeguard American Voter Eligibility Act), un proyecto que busca endurecer los requisitos para participar en elecciones federales en Estados Unidos y que ha generado un intenso debate político sobre el acceso al voto. En el marco de esta ley se prohibirá el voto por correo, alegando ser principal fuente de fraude electoral, salvo en casos excepcionales autorizados. Las nuevas reglas podrían dificultar el acceso al voto para millones.

alehopio
Expertos y organizaciones de derechos electorales señalan que muchos estadounidenses no tienen acceso inmediato a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento, lo que podría afectar especialmente a personas de bajos ingresos, adultos mayores o minorías.

Según algunas encuestas, esos grupos de personas NO votan mayoritariamente por Trump.

Eso de ir cribando el derecho a voto hasta que solo puedan votar los que te apoyan, es la democracia a exportar al resto del mundo.
themarquesito
#1 Los republicanos practican la supresión de votantes con auténtico entusiasmo. Aquí expliqué unos cuantos elementos sobre el asunto:
www.meneame.net/story/innoble-arte-supresion-votantes
Eukherio
#1 El derecho a voto en Estados Unidos siempre ha sido una utopía. Se suele insistir en que su constitución permite barbaridades que se hicieron en el pasado como examinar a los negros para que pudiesen votar, y que actualmente los estados hacen un poco lo que les sale de la polla, y por eso en algunos colegios electorales tienen colas kilométricas y horas de espera y en otros nada. Ya vi un par de veces a americanos preguntando si lo de las colas gigantes para votar pasa en otros países y casi siempre la respuesta es que no.

Tienen un sistema que desincentiva el voto, y se la sopla.
azathothruna
Si los maga no se dan cuenta de que algunos de ellos no votaran, aunque se pongan gorrito y eso, son idiotas profundos
Bonzaitrax
Yankilandia, el faro de Occidente, donde los pobres no podrán votar.
Eso sí, los malos son los de Huawei, que nos espían.
efectogamonal
"Salvo en casos excepcionales autorizados en los que esos votos sean para mí"

Democracia de tola vida {0x1f525}
Herumel
Luego los blandos y woke somos los europeos, les están robando la democracia en sus propias narices y luego quieren dar clases de que?
elTieso
Ni con estas gana las midterms, al tiempo.
Pivorexico
Con eso y el ICE controlando las mesas electorales , disfrutaran de la libertad prometida .
