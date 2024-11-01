El satélite español Spainsat NG II sufre un impacto externo durante el traslado a su posición orbital

El satélite español SpainSat NG II, propiedad de Hisdesat y lanzado el pasado 23 de octubre desde Cabo Cañaveral, ha sufrido el impacto de una partícula espacial durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva, según ha informado en un comunicado Indra Group como socio mayoritario de Hisdesat. El incidente se ha producido a una distancia de 50.000 kilómetros de la Tierra. La compañía ha puesto en marcha un plan de contingencia para que el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes no se vean afectados.
| etiquetas: spainsat ng ii , hisdesat , impacto