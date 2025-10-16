Un satélite chino se desintegra sobre Canarias con un estruendo que grabó la Red Sísmica  

Un satélite chino cruzó el cielo de Canarias desintegrándose en su reentrada a la atmósfera, provocando una cadena de explosiones que se notó en varias islas y fue registrada por 13 estaciones de la Red Sísmica Canaria. La Red Española de Investigación de Bólidos y Meoteoritos concreta que se trata del satélite XYJ-7. Otro experto aeroespacial que cooperó en la identificación el investigador Marco Langbroek, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos), precisa que fue puesto en órbita en 2020.