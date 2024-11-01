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Sastre y Maldonado se enzarzan en un intenso debate sobre cuál es la mejor fruta: "Estás completamente loco"

Sastre y Maldonado han tenido un agitado debate sobre una cuestión de vida o muerte: decidir cuál es la mejor fruta.

| etiquetas: fruta , debate , comida , humor
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2 comentarios
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Tx4 #1 Tx4
100% Maldonado {0x1f44c}
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Rixx #2 Rixx
La mejor y más fruta la tenemos en Madrid :-D
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menéame