Sarah Santaolalla denuncia que Vito Quiles la siguió hasta Palencia: "Allí se presenta con tres matones para impedir que yo vuelva a mi casa"

La analista política afirma que el agitador ultra Vito Quiles la esperó en la estación tras el acto y anuncia que ampliará la denuncia que ya tenía presentada contra él. «Solo hay un viaje de vuelta de Palencia a Madrid. No tengo cómo volver… Tengo que compartir vagón con mi acosador, que está denunciado, y con tres matones más. Ese es mi viaje de dos horas y media a Madrid. ¿Qué víctima va a querer ir con su acosador en un vagón de tren dos horas y media sin un vigilante de seguridad en esos trenes? ... »