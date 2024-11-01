edición general
Sarah Santaolalla denuncia que Vito Quiles la siguió hasta Palencia: "Allí se presenta con tres matones para impedir que yo vuelva a mi casa"

La analista política afirma que el agitador ultra Vito Quiles la esperó en la estación tras el acto y anuncia que ampliará la denuncia que ya tenía presentada contra él. «Solo hay un viaje de vuelta de Palencia a Madrid. No tengo cómo volver… Tengo que compartir vagón con mi acosador, que está denunciado, y con tres matones más. Ese es mi viaje de dos horas y media a Madrid. ¿Qué víctima va a querer ir con su acosador en un vagón de tren dos horas y media sin un vigilante de seguridad en esos trenes? ... »

4 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Y que pasó? Pillo un bus o que? No lo aclara la noticia
#2 DatosOMientes
#1 Nada. No pasó absolutamente nada.
QRK #3 QRK
#2 Qué va a pasar si el SinPito Quiles es un cagao. Si aún hubiera ido el Mondongo Resucitado, tal vez. Ese acosa un poco más intenso.
#4 Suleiman
Pues espera a que lleguen sus jefes a gobernar... Tenemos un espejo en Trump.
