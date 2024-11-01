edición general
Sarah Santaolalla, capítulo IX: Dejamos atrás un 2025 lleno de mentiras, de negligencias políticas  

Dejamos atrás un 2025 lleno de mentiras, de negligencias políticas; el año de las víctimas, de todas. De las víctimas de Carlos Mazón, las víctimas de la DANA, las 230 personas y todos sus familiares que han sido castigados y perseguidos. Las víctimas de los cribados en Andalucía, estas mujeres que han alzado la voz para tener una salud y una sanidad pública que pueda protegerlas del cáncer de mama y el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha decidido acosar.
Las víctimas de los incendios, aquellos incendios, como en tierras tan castigadas como...

#2 NoMeVeas
@admin los votos negativos aqui por la cara, ¿bien no?
3 K 64
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 la gente se cansa es lógico
6 K 58
#10 NoMeVeas
#3 Vamos, que me confirmáis que os pasáis las normas por los cojones, no es un error.
1 K 29
Torrezzno #16 Torrezzno
#10 yo no voto negativo pero entiendo el motivo por el que lo hacen
0 K 19
Delay #22 Delay *
#10 Solo fíjate en quiénes le han votado positivo: la crème de la crème de Menéame :popcorn:
0 K 20
Barney_77 #7 Barney_77
#2 Todo voto negativo a la payasa esta es necesario. Si este es vuestro referente, estais hundidos hasta la nariz en mierda.
1 K 13
#9 NoMeVeas
#7 Ni puta idea de quien es esta "payasa" y sin embargo, los votos negativos por la cara son baneables según las reglas de esta comunidad. Perdóname por pedir respetar las normas, hoy en día hasta esto debe ser motivo para mandarme a Cubazuela del Norte
0 K 9
Barney_77 #11 Barney_77
#9 Seguro que no sabes quien es... Seguro
1 K 13
elsnons #12 elsnons *
Es que a cero le gusta recordarla sobre todo por sus tetas.

#11 no le mira la cara sino más abajo por eso no la conoce.
1 K 1
#15 NoMeVeas
#11 Me la suda lo que tu opines como ya te he demostrado en otros lados, para mi eres una persona enferma, mal de la cabeza. Que me ataques porque rompo tus dogmas mentales solo me confirma la validez de mi opinión sobre tu persona.
0 K 9
Barney_77 #17 Barney_77
#15 Tio, de verdad que solo me produces risas. Aprende a responder de manera afilada.
1 K 13
#18 NoMeVeas *
#17 Deja de llorar, cansino.
0 K 9
Ripio #19 Ripio
#18 Por curiosidad ¿eres este usuario que mencionan?
www.meneame.net/search?w=posts&q=NoMeVeas
0 K 20
#20 NoMeVeas
#19 A ver... Creo que se refiere a otro usuario, yo soy "NoMeVeas", ahi un usuario random hace referencia a otro que se llama "nomeves", asi que no, no soy ese usuario.
0 K 9
Ripio #21 Ripio
#20 ¡Ah, vale!
0 K 20
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson *
Su bolsa señora
7 K 39
TooBased #4 TooBased
#1 Su machismo, señoro!
3 K 54
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 gracias! Pongame 3/4 de ñiñiñi :troll:
4 K 19
TooBased #13 TooBased
#8 #5 Comentarios a la altura de su inteligencia. Nadie esperaba menos.. o más en este caso.
0 K 20
Barney_77 #8 Barney_77
#4 Si michismi, siñiri!
1 K 13
domadordeboquerones #6 domadordeboquerones
Negligencias de la derecha claro!!
1 K 14

