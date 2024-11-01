·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8098
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8150
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5513
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4399
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
3834
clics
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo
más votadas
739
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
543
El Mundo y su director Joaquín Manso condenados a rectificar un bulo sobre Silvia Intxaurrondo
269
Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”
475
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
404
El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
43
clics
Sarah Santaolalla, capítulo IV: La mochila de Carlos Mazón
Si Carlos Mazón ha logrado sostenerse, ha sido únicamente por el apoyo y la complicidad del Partido Popular y de Vox
|
etiquetas
:
sarah santaolalla
,
mazón
7
2
1
K
98
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
98
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
Antipalancas21
#10
#9
Y tu estas donde estas por ser......., anda ves a que te de el aire, así te espabilas.
0
K
20
#13
Antipalancas21
#8
Y a ti que te tiran berzas, verdad, tus comentarios son de personaje, tipo Alcama, se te nota mucho.
0
K
20
#7
Antipalancas21
#6
Se te nota por donde tiras, vas mal encaminado y con fallos racionales en tus respuestas,
0
K
20
#8
kumo
#7
Vamos que no tienes un puto argumento. Que te tiran, alpiste por cada comentario?
0
K
6
#10
Katos
#7
0
K
10
#11
JotaMcnulty
Y esta quien es? La Carmen Mairena de esta generación? Con quien ha empatao?
0
K
10
#1
aupaatu
*
Parece que los encuestados que se declararon votantes de Pox para solucionar lo problemaas de la Patria,no se enteran que son socios de los gestores del PP que están mostrando su carencias cuando gobiernan.
0
K
9
#5
koe
Sarah Santa Olalla es como Ana Botella, da igual que tengas a gente a sueldo haciendo por ella...
0
K
9
#2
Tailgunner
Alguien tienes las redes sociales de esta chica? Es para un amigo...
0
K
6
#3
kumo
Santaolalla y el ElPlural... Dos caras del mismo altavoz de la PSOE. No es periodismo, es propaganda.
2
K
-4
#4
Antipalancas21
#3
Las verdades duelen, sobre todo para los del PP y Vox que apoyan a ese hijo de frutas, mentiroso, cobarde y putero
1
K
14
#6
kumo
#4
Qué verdades? Si cada vez que la indocumentada recita su guión la pillan con alguna cosa
Si el director del plural es un bulero y un asustaviejas que tiene que inventarse cosas en un descampado para ver si Sanchez le suelta un hueso
Ahora que el inútil de Mazón ya ha dimitido, tienen que buscarse otro problema, no vaya a ser que la gente recuerde que Sanchez aún no ha vuelto a Paiporta, por lo que sea. Que estaba muy ocupado en la India, asaltando RTVE o llamando fascista a cada voluntario con una pala que no era de su cuerda.
El relato de la PSOE no son datos. No son verdades. Y sus voceros son puta basura a sueldo de un partido.
Y esa es la verdad y es lo que a ti te duele ver expresado
3
K
-14
#9
Katos
#4
la tía esta esta donde esta por ser la novia de y enseñar las tetas.
Las verdades son verdades.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora que el inútil de Mazón ya ha dimitido, tienen que buscarse otro problema, no vaya a ser que la gente recuerde que Sanchez aún no ha vuelto a Paiporta, por lo que sea. Que estaba muy ocupado en la India, asaltando RTVE o llamando fascista a cada voluntario con una pala que no era de su cuerda.
El relato de la PSOE no son datos. No son verdades. Y sus voceros son puta basura a sueldo de un partido.
Y esa es la verdad y es lo que a ti te duele ver expresado
Las verdades son verdades.