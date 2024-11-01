edición general
Sarah Santaolalla, capítulo IV: La mochila de Carlos Mazón

Sarah Santaolalla, capítulo IV: La mochila de Carlos Mazón

Si Carlos Mazón ha logrado sostenerse, ha sido únicamente por el apoyo y la complicidad del Partido Popular y de Vox

Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 #9 Y tu estas donde estas por ser......., anda ves a que te de el aire, así te espabilas. :ffu:
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#8 Y a ti que te tiran berzas, verdad, tus comentarios son de personaje, tipo Alcama, se te nota mucho. :calzador:
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Se te nota por donde tiras, vas mal encaminado y con fallos racionales en tus respuestas, :peineta:
kumo #8 kumo
#7 Vamos que no tienes un puto argumento. Que te tiran, alpiste por cada comentario? xD xD
#10 Katos
#7 xD xD <:(
#11 JotaMcnulty
Y esta quien es? La Carmen Mairena de esta generación? Con quien ha empatao?
aupaatu #1 aupaatu *
Parece que los encuestados que se declararon votantes de Pox para solucionar lo problemaas de la Patria,no se enteran que son socios de los gestores del PP que están mostrando su carencias cuando gobiernan.
koe #5 koe
Sarah Santa Olalla es como Ana Botella, da igual que tengas a gente a sueldo haciendo por ella...
#2 Tailgunner
Alguien tienes las redes sociales de esta chica? Es para un amigo...
kumo #3 kumo
Santaolalla y el ElPlural... Dos caras del mismo altavoz de la PSOE. No es periodismo, es propaganda.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Las verdades duelen, sobre todo para los del PP y Vox que apoyan a ese hijo de frutas, mentiroso, cobarde y putero
kumo #6 kumo
#4 Qué verdades? Si cada vez que la indocumentada recita su guión la pillan con alguna cosa xD xD Si el director del plural es un bulero y un asustaviejas que tiene que inventarse cosas en un descampado para ver si Sanchez le suelta un hueso xD

Ahora que el inútil de Mazón ya ha dimitido, tienen que buscarse otro problema, no vaya a ser que la gente recuerde que Sanchez aún no ha vuelto a Paiporta, por lo que sea. Que estaba muy ocupado en la India, asaltando RTVE o llamando fascista a cada voluntario con una pala que no era de su cuerda.

El relato de la PSOE no son datos. No son verdades. Y sus voceros son puta basura a sueldo de un partido.

Y esa es la verdad y es lo que a ti te duele ver expresado ;)
#9 Katos
#4 la tía esta esta donde esta por ser la novia de y enseñar las tetas.
Las verdades son verdades.
