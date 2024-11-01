SAP y el secuestro silencioso de los datos empresariales

El gigante alemán, emblema histórico del software europeo, ha optado por una estrategia tan antigua como eficaz: convertir los datos de sus clientes en una jaula dorada y defenderla con contratos, arquitectura técnica y, cuando hace falta, tribunales. SAP arrastra un largo historial de conflictos legales relacionados con el uso agresivo de información ajena. El precedente más famoso es el litigio con Oracle, que terminó con una condena multimillonaria tras demostrarse que SAP había descargado de forma sistemática software y materiales (...)