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Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos

Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos

El líder de Vox reivindica a la primera ministra italiana como una dirigente “valiente” que defiende los intereses de su país y apela a la comprensión entre aliados pese a las discrepancias internacionales

| etiquetas: abascal , meloni , trump
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6 comentarios
6 1 0 K 89 politica
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
xD xD xD está la IF como pollos sin cabeza.

Quiere decir que defiende a Perro de los ataques de Trump? :troll: se ha vuelto woke
6 K 100
#4 z1018
Si Meloni defiende los intereses de Italia es reconocer que ni él ni Feijoó defienden los intereses de España, ¿no?
2 K 32
Ishkar #1 Ishkar
El chiste se cuenta solo :palm:
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vicus. #5 vicus.
Huele a caquita a lagua. El ostión que se van a meter en las andaluzas va ser bestial.
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smilo #6 smilo
Maldito traidor de mierda, defiende a quien sea menos a España
0 K 12
#3 fremen11
A buenas horas, hasta ayer ni una puta palabra.....
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menéame