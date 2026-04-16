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Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos
El líder de Vox reivindica a la primera ministra italiana como una dirigente “valiente” que defiende los intereses de su país y apela a la comprensión entre aliados pese a las discrepancias internacionales
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#2
Verdaderofalso
*
está la IF como pollos sin cabeza.
Quiere decir que defiende a Perro de los ataques de Trump?
se ha vuelto woke
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#4
z1018
Si Meloni defiende los intereses de Italia es reconocer que ni él ni Feijoó defienden los intereses de España, ¿no?
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#1
Ishkar
El chiste se cuenta solo
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#5
vicus.
Huele a caquita a lagua. El ostión que se van a meter en las andaluzas va ser bestial.
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#6
smilo
Maldito traidor de mierda, defiende a quien sea menos a España
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#3
fremen11
A buenas horas, hasta ayer ni una puta palabra.....
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Quiere decir que defiende a Perro de los ataques de Trump? se ha vuelto woke