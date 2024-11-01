edición general
Santa Claus arresta inmigrantes para ICE en nuevo video de IA de la administración de Trump

Santa Claus arresta inmigrantes para ICE en nuevo video de IA de la administración de Trump

El equipo de Trump difundió un video navideño con IA en el que Papá Noel, con logo de ICE, insta a inmigrantes indocumentados a autodeportarse

| etiquetas: santa claus , papá noel , ice , detenciones , eeuu , trump
3 comentarios
themarquesito #2 themarquesito
La habitual maldad de la administración Trump
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 cosas que se envían para disimular sus fracasos en todo.
Andreham #1 Andreham
Cuánta maldad.
