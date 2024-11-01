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Las sanciones de la UE otra vez en la agenda en medio de la “carnicería” de Israel en el Líbano (ENG)

Las sanciones de la UE otra vez en la agenda en medio de la “carnicería” de Israel en el Líbano (ENG)

La “horrible carnicería” de Israel en el Líbano ha revivido una amenaza de sanciones de la UE, al tiempo que ha visto a Irán volver a cerrar el Estrecho de Ormuz. Las sanciones siguen sobre la mesa, advirtió un portavoz de la Comisión este jueves (9 de abril), con la presidenta planteando mantener conversaciones de emergencia sobre Oriente Medio con sus 26 comisionados este próximo lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo a EUobserver que era una “posición consistente de nuestro gobierno” que las sanciones siguieran adelante.

| etiquetas: ue , israel , sanciones , líbano , carnicería , matanza
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6 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
XtrMnIO #5 XtrMnIO
La Unión Patética no hará nada mientras sea dirigida por los lamebotas del PPE.
5 K 64
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#5 Luego que si votar en las Europeas no importa...
0 K 12
#1 Pitchford
Habrá que ver si la carnicería de Israel ha sido lo suficientemente gorda como para poder acordar alguna "sanción" en la jaula de grillos de la UE.
2 K 40
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Van a tomar medidas de inmediato: no van a dejar participar a Líbano ni en Eurovisión ni la UEFA.
2 K 40
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Pero siempre después del paquete de aranceles que se preparó para dar respuesta a los de los USA.... :shit:

Si ya tiene una orden de detención por genocidio, y no lo han quitado ni de Eurovisión... no tiene credibilidad los vendepatrias de la UE.
1 K 26
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
¿ Pero a qué hxstias esperan?!!!!!!
:ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:

Hoy era un día excelente para la UE exigir el cese y repliegue de Israel del Líbano o sino un paquete de sanciones del 20.
1 K 20

menéame