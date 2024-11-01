Las sanciones de la UE otra vez en la agenda en medio de la “carnicería” de Israel en el Líbano (ENG)

La “horrible carnicería” de Israel en el Líbano ha revivido una amenaza de sanciones de la UE, al tiempo que ha visto a Irán volver a cerrar el Estrecho de Ormuz. Las sanciones siguen sobre la mesa, advirtió un portavoz de la Comisión este jueves (9 de abril), con la presidenta planteando mantener conversaciones de emergencia sobre Oriente Medio con sus 26 comisionados este próximo lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo a EUobserver que era una “posición consistente de nuestro gobierno” que las sanciones siguieran adelante.