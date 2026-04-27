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Sancionan con 1.000 euros al juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

Sancionan con 1.000 euros al juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

| etiquetas: juez , chat gpt , ia
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1 comentarios
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YeahYa #1 YeahYa
Sentimientos encontrados....

Creo que funcionaría mejor la IA que el juez Peinado o Marchena.
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menéame